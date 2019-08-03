Силуанов прокомментировал новые санкции США против России

Решение США о введении против России новых санкций негативно влияет на двусторонние отношения. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов.

«Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Силуанов отметил, что за последние годы экономика России уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям.

«Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям», — добавил он.

Ранее США объявили о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

В частности, Вашингтон будет выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.

Первый пакет санкций был введён Соединёнными Штатами в августе 2018 года и предусматривал ограничения, связанные в основном с продажей оружия и продукции двойного назначения.