В посольстве России прокомментировали новые санкции США
- РИА Новости
В диппредставительстве отметили, что данное решение Вашингтона вызывает много вопросов, учитывая, что британская сторона так и не представила результатов официального расследования.
«Ход следствия держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту», — указывается в сообщении.
Ранее Госдепартамент опубликовал документ о введении второго пакета санкций в отношении России по делу Скрипалей.
В частности, США будут выступать против продления займов, а также финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.
Подробнее — в материале RT.