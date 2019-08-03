В посольстве России прокомментировали новые санкции США

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В российском посольстве в Великобритании прокомментировали введение США второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В посольстве России прокомментировали новые санкции США
  • РИА Новости

В диппредставительстве отметили, что данное решение Вашингтона вызывает много вопросов, учитывая, что британская сторона так и не представила результатов официального расследования.

«Ход следствия держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту», — указывается в сообщении.

Ранее Госдепартамент опубликовал документ о введении второго пакета санкций в отношении России по делу Скрипалей.

В частности, США будут выступать против продления займов, а также финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.

Подробнее — в материале RT.

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