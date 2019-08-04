Захарова: новые санкции США доказывают сфабрикованность дела Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы является доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.

«Это ещё одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной... По крайней мере, выдумана та её часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее США объявили о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

В частности, санкции подразумевают запрет для американских банков на участие в первичном рынке нерублёвых облигаций российского суверенного долга и предоставление нерублёвых кредитов российскому правительству.

Как отметили в посольстве России в Лондоне, решение Вашингтона о введении второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей вызывает много вопросов, учитывая, что британская сторона так и не представила результатов официального расследования.