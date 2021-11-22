Впервые с июля: курс доллара на Мосбирже приблизился к 75 рублям

В понедельник, 22 ноября, курс доллара на Мосбирже достиг максимального уровня за последние 4,5 месяца и вплотную приблизился к отметке 75 рублей. Одновременно курс евро впервые с начала октября превысил 84,5 рубля. Как отмечают эксперты, давление на российскую валюту оказало снижение нефтяных цен, а также укрепление доллара на международном рынке. Впрочем, поддержку рублю уже в ближайшее время должен оказать налоговый период, считают специалисты. Более того, в пользу нацвалюты продолжает играть повышение ключевой ставки ЦБ. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца года — в материале RT.

В понедельник, 22 ноября, российская валюта дешевеет на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара поднимался почти на 2,1% — до 74,99 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать в начале июля. Одновременно курс евро рос на 1,8% и впервые с 4 октября достигал 84,54 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 23 ноября установлен на уровне 73,45 рубля за доллар и 82,77 рубля за евро.

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Давление на российскую валюту оказывает общее укрепление доллара на международном рынке, считает аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева. По её словам, наблюдаемая динамика связана с ожидаемым изменением монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Напомним, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса Федрезерв снизил процентную ставку почти до нуля и запустил программу количественного смягчения. ФРС начала печатать доллары и скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна была привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и ускорить восстановление экономики после кризиса.

Вместе с тем действия Федрезерва стали одной из причин разгона инфляции в США. Для борьбы с ростом цен 3 ноября руководство ФРС объявило о постепенном сворачивании политики количественного смягчения, в результате чего американская валюта стала дорожать на мировой арене. Так, с начала месяца индекс доллара (DXY) к корзине других резервных валют вырос более чем на 2% и сейчас находится вблизи отметки 96,2 пункта — самого высокого уровня с июля 2020-го.

«Инвесторы ждут более ранней нормализации монетарной политики со стороны ФРС. Кроме того, на фоне ускоряющейся инфляции от руководства Федрезерва всё чаще стали звучать предположения о целесообразности повышения процентной ставки уже в следующем году. Такие ожидания оказывают поддержку доллару, в то время как рисковые валюты, в том числе рубль, находятся под давлением», — объяснила Анна Зайцева.

Также против рубля сыграла корректировка нефтяных цен, отмечают специалисты. На торгах понедельника стоимость энергосырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 0,9% — до $78,2 за баррель. Ещё в первой половине ноября котировки достигали уровня $85,5 за баррель.

«Нефть начала дешеветь после новостей о том, что США вместе с Китаем и Японией могут начать продажу энергосырья из своих стратегических запасов. В результате таких действий предложение углеводородов на глобальном рынке должно заметно увеличиться, поэтому цены уже сейчас отреагировали на эти сообщения снижением», — объяснил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Впрочем, как полагает специалист, в ближайшее время поддержку рублю может оказать налоговый период: в конце месяца компании-экспортёры будут традиционно продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов.

РИА Новости

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В пользу российской валюты продолжают играть и действия Центробанка, отметила Анна Зайцева. С начала 2021 года регулятор для сдерживания инфляции уже шесть раз поднимал ключевую ставку и довёл её до уровня 7,5% годовых. Более того, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила возможности ещё одного повышения ставки на заседании в декабре — сразу до 8,5%.

Помимо влияния на инфляцию, повышение ключевой ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт действий регулятора увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику нацвалюты.

«Риторика Банка России остаётся весьма жёсткой. Регулятор видит необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки для ограничения потребительского кредитования, поскольку принятые ранее меры пока не дают нужного эффекта по сдерживанию инфляции. Политика ЦБ должна оказать поддержку рублю», — пояснила Зайцева.

По прогнозу специалиста, до конца 2021 года курс доллара вернётся в диапазон 71,5—74 рубля, а курс евро будет колебаться вблизи 82,2—84,5 рубля. Похожей оценки придерживается и старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В плане поддержки российской валюты сейчас работает определённое спокойствие инвесторов. В случае отсутствия каких-либо экстраординарных событий на внешних рынках любые биржевые эмоции достаточно быстро улягутся. Поэтому до конца года курсы будут находиться в диапазонах 71,5—75 рублей за доллар и 81—86 рублей за евро.