Оценка возможностей: как могут измениться курсы доллара и евро в феврале

На первых торгах февраля российская валюта умеренно укрепляется по отношению к доллару и евро после заметного ослабления в январе. Как полагают специалисты, в ближайший месяц определяющими для рубля станут геополитические факторы. Разрядка в отношениях Москвы и Запада может улучшить настроения инвесторов, не исключают аналитики. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за динамикой нефтяных цен и действиями Центробанка. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца зимы — в материале RT.

Во вторник, 1 февраля, российская валюта дорожает на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался почти на 1% — до 76,5 рубля, а курс евро — на 0,8%, до 86,3 рубля.

Официальные курсы валют Центробанка на 1 февраля установлены на уровне 77,47 рубля за доллар и 86,5 рубля за евро.

Нацвалюта умеренно укрепляется после серьёзного ослабления в январе. Так, за месяц курс доллара вырос более чем на 3,5% — до 77,3 рубля, а курс евро — на 2,9%, до 87 рублей. При этом на торгах 26 января показатели ненадолго поднимались выше 80 и 90 рублей соответственно.

В первый месяц 2022 года российская валюта оказалась под серьёзным давлением геополитических факторов. Об этом RT рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, инвесторы массово выводили деньги из рублёвых активов в связи с возросшей напряжённостью в отношениях России и Запада.

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«Геополитические риски заметно усилились на фоне ситуации вокруг переговоров России, США и НАТО. В результате биржевой курс рубля ощутимо отклонился от фундаментально обоснованных уровней», — отметил Потавин.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы западным коллегам. В документах, в частности, прописаны положения об отказе НАТО от дальнейшего расширения на восток и взаимных гарантиях безопасности в Европе. В начале января 2022-го Россия провела серию переговоров с США и НАТО по этим вопросам, однако на тот момент достигнуть конкретных договорённостей сторонам не удалось.

В то же время представители США, Великобритании и стран ЕС обвинили Москву в подготовке «военного вторжения» на Украину. При этом ряд западных политиков выступили с предложениями о введении новых антироссийских санкций.

21 января прошёл новый этап российско-американских переговоров — между главой МИД Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе встречи была достигнута договорённость о том, что Вашингтон передаст письменные ответы на предложения Москвы. Соответствующие документы российский МИД получил 26 января.

«Хотя реакция на полученный ответ оказалась весьма прохладной, фондовый рынок всё же перешёл к резкому росту, а рубль начал укрепляться. Судя по наблюдаемой динамике, инвесторы стали надеяться на то, что геополитическая обстановка не будет развиваться по плохому сценарию», — рассказал Александр Потавин.

По его словам, в конце января определённую поддержку рублю оказали действия Центробанка. Так, на фоне резкого повышения курсов доллара и евро ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила.

«В сложившихся условиях такая мера выглядит вполне логичной. В январе Центробанк планировал ежедневно покупать валюту на сумму 36,6 млрд рублей — это рекордная величина за всю историю», — добавил Потавин.

Отметим, что, согласно бюджетному правилу, во время роста цен на нефть Министерство финансов через Центробанк покупает иностранную валюту и тем самым искусственно давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка Минфин прекращает операции — и давление на рубль слабеет. Такие действия призваны постепенно снизить зависимость между динамикой нацвалюты и нефтяными котировками.

В поисках ориентира

В феврале внешнеполитическая обстановка продолжит оставаться определяющим фактором для курса рубля. Таким мнением с RT поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Если мы говорим об экономике, то рубль — это одна из лучших валют в мире по совокупности макроэкономических показателей России. Тем не менее все фундаментальные преимущества пока перекрываются беспрецедентным давлением со стороны геополитики. На февраль всё же есть надежды, что переговорный процесс продолжится и какие-то договорённости будут достигнуты», — считает Кочетков.

В случае улучшения внешних условий поддержку российской валюте может оказать приток инвестиций в рублёвые активы, считает эксперт. По его словам, вложения в облигации федерального займа России остаются более прибыльными по сравнению, например, с покупкой госбумаг США и стран Европы.

Так, на сегодняшний день доходность российских долговых облигаций со сроком погашения десять лет составляет около 9,5% годовых, в Соединённых Штатах — 1,8%, во Франции — 0,4%. При этом в Германии показатель сейчас остаётся вблизи 0%.

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Кроме того, при ослаблении геополитических рисков позитивное влияние на рубль может оказать рост мировых цен на сырьё, уверен Александр Потавин. Отметим, что в январе стоимость нефти российской марки Urals поднималась выше $90 за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года.

«Ситуация с ценами на нефть и промышленные металлы сейчас остаётся довольно позитивной. Это значит, что приток денег в Россию за счёт продажи сырья будет весьма сильный, что подкрепит фундаментальную финансовую стабильность и, соответственно, курс рубля», — пояснил Потавин.

Также в пользу рубля может сыграть повышение ключевой ставки ЦБ. Об этом в беседе с RT рассказал экспорт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Ужесточение монетарной политики является одним из ключевых факторов укрепления любой валюты. Рост процентных ставок ведёт к удорожанию денег и уменьшает доступность свободной ликвидности. Всё это способствует укреплению валюты или позволяет сдержать её ослабление в случае воздействия негативных факторов», — пояснил эксперт.

Напомним, в 2021 году для борьбы с инфляцией Центробанк семь раз повышал ставку и поднял её до 8,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 11 февраля. При этом, как ранее заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина, топ-менеджмент может вновь повысить ставку.

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По мнению Александра Потавина, до конца зимы курс доллара продолжит оставаться в широком диапазоне — 74—80 рублей, а курс евро — на уровне 84,5—90 рублей. В то же время Андрей Кочетков не исключает укрепления российской валюты до уровня декабря.

«При позитивном сценарии на геополитической арене курс доллара может довольно быстро вернуться к значениям 73—75 рублей. Соответственно, курс евро будет способен опуститься до 82 рублей», — заключил Кочетков.