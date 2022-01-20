Горючее для бюджета: российская нефть Urals впервые с 2014 года подорожала до $90 за баррель

Цена нефти российской марки Urals впервые с октября 2014 года превысила $90 за баррель. Как объясняют эксперты, сырьё дорожает на фоне высокого спроса и обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, инвесторы всё меньше опасаются влияния омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику, что приводит к дополнительному росту котировок. На сегодняшний день российскую нефть активно закупают Китай, Европа и США. В этих условиях высокие цены позволят улучшить наполняемость бюджета и окажут поддержку рублю, уверены специалисты.

Нефть российской марки Urals подорожала до максимального уровня более чем за семь лет. Об этом в четверг, 20 января, сообщило аналитическое агентство Argus.

По данным организации, накануне стоимость сырья в Средиземноморье впервые с октября 2014 года превысила отметку $90 за баррель. Аналитики связывают это с ростом мировых котировок и высоким спросом на российскую нефть.

«Поддержку стоимости нефти оказывает оживление интереса к энергоносителям в условиях ограниченного предложения», — пояснили в агентстве.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году глобальное потребление нефти может вырасти на 3,3 млн баррелей в сутки и вернуться к докризисному уровню — 99,7 млн. В то же время мировое предложение углеводородов остаётся сдержанным за счёт усилий стран — участниц соглашения ОПЕК+.

Напомним, в сделку входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках партнёрства государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от резких обвалов.

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Кроме того, в настоящий момент поддержку нефтяным котировкам оказывает рост напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

17 января йеменские хуситы (члены шиитского движения «Ансар Аллах») с помощью заминированных беспилотников нанесли удары по территории ОАЭ, а позже пригрозили новыми атаками. В ответ арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена.

«Нестабильная геополитическая ситуация в регионе вызывает опасения у инвесторов по поводу возможных перебоев в поставках сырья, поэтому трейдеры стремятся увеличить закупки. В результате растёт цена нефти эталонной марки Brent и российской Urals, поскольку показатели взаимосвязаны», — объяснил Галактионов.

Помимо этого, участники нефтяного рынка реагируют и на ситуацию с пандемией в мире. Таким мнением в беседе с RT поделилась заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Новый штамм коронавируса «омикрон» пока не оказывает такого же сильного влияния на мировую экономику, как предыдущие варианты COVID-19. Участники рынка не ожидают введения новых локдаунов, что служит дополнительным факторов роста спроса и цен на нефть», — пояснила Мильчакова.

Топливный интерес

Наблюдаемое удорожание российской нефти отчасти может быть связано с особенностями её состава, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Как пояснил специалист, для Urals характерно высокое содержание серы, в то время как Brent и американская WTI считаются более лёгкими сортами.

«Наша марка нефти достаточно востребована в Европе, а также пользуется популярностью у американских нефтеперерабатывающих заводов. В своё время США покупали нефть с высоким содержанием серы у Венесуэлы. Однако после введения санкций в отношении этого государства Штатам пришлось наращивать импорт российского сырья для своих НПЗ», — отметил Деев.

Впрочем, главным покупателем российской нефти по-прежнему остаётся Китай. Об этом RT рассказал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По его словам, сегодня на долю КНР приходится около 18% от общего объёма поставок энергосырья из России за рубеж.

По данным Главного таможенного управления Китая, в 2021 году Пекин закупил у Москвы порядка 79,65 млн тонн нефти на сумму свыше $40,2 млрд. В результате Россия удержала статус одного из крупнейших поставщиков сырья в азиатскую республику.

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Как предположил Александр Осин, с учётом высокого спроса стоимость нефти Urals в 2022 году может подниматься и до $96 за баррель. Такая ситуация может положительно отразиться на бюджете России, уверены аналитики.

Согласно оценке Минфина, в 2021 году доходы российской казны превысили сумму расходов примерно на 500 млрд рублей. Отчасти таких результатов удалось добиться именно за счёт высоких цен на энергоносители, считает Игорь Галактионов

Отметим, что на 2022 год в российском бюджете заложена базовая цена нефти на уровне $44,2 за баррель. В рамках бюджетного правила, если сырьевые котировки опускаются ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же стоимость сырья на рынке поднимается выше этого показателя, сверхдоходы, напротив, направляют в ФНБ.

«Цена Urals важна для российского бюджета, так как она учитывается при расчёте экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По нашим прогнозам, нефтегазовые доходы могут составить более половины доходной части наполнения казны в этом году», — подчеркнул Галактионов.

Уверенный рост нефтяных котировок позитивно сказывается и на курсе российской валюты, отметил Артём Деев. По мнению аналитика, сохранение котировок на относительно высоком уровне отчасти сглаживает негативное давление санкционных рисков.

«Дорогая нефть обеспечивает некую стабильность. В ближайшее время, если геополитическая обстановка будет ухудшаться и появятся новые антироссийские ограничения, нацвалюта может ослабнуть, но вряд ли курсы доллара и евро надолго превысят отметки 79 и 88 рублей», — заключил Деев.