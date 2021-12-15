«Побили рекордные показатели»: за счёт чего увеличивается товарооборот между Россией и Китаем

По словам Владимира Путина, за 11 месяцев 2021 года российско-китайский товарооборот вырос почти на треть и достиг рекордных $123 млрд. Более того, в обозримой перспективе Москва и Пекин намерены преодолеть рубеж в $200 млрд, подчеркнул президент. На сегодняшний день Россия активно поставляет Китаю энергосырьё, древесину и металлы. Эксперты отмечают и растущий интерес КНР к отечественной сельхозпродукции. Причём по мере наращивания товарообмена государства увеличивают объём расчётов в национальных валютах. Так, в прошлом году около четверти взаимных операций между странами проводились в рублях и юанях.

С января по ноябрь 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $123 млрд. Об этом в среду, 15 декабря, заявил президент Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Таким образом, мы уже побили рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалёкой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в $200 млрд», — подчеркнул российский лидер.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2019 году объём взаимной торговли между двумя государствами почти достиг $111,5 млрд. Впрочем, в 2020-м на фоне пандемии коронавируса этот показатель опустился ниже $104 млрд.

«Приостановка товарообмена в 2020 году была связана с эпидемическими ограничениями, а также недостатком транспорта как по воде, так и по железной дороге. При этом авиационная товарная линия работала исправно. После ослабления карантинных мер и восстановления транспортных коммуникаций взаимный товарооборот вновь начал расти», — отметила в беседе с RT аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Отметим, что с 2010 года Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром России. За это время доля азиатской республики в российском внешнеторговом обороте практически удвоилась и сейчас составляет 18%.

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По словам экспертов, на сегодняшний день КНР активно закупает российское энергосырьё. Согласно последним оценкам, с января по октябрь 2021 года Россия экспортировала в Китай 65,7 млн т нефти на общую сумму почти $32 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Главного таможенного управления республики. По данным ведомства, Россия остаётся вторым по величине поставщиком нефти в Китай после Саудовской Аравии.

«В 2020 году КНР поставила вопрос о расширении поставок нефтепродуктов из России, что связано с перестройкой китайского промышленного комплекса. Многие нефтяные скважины на территории КНР будут открыты только в 2022—2023 годах. Поэтому мы сейчас уверенно наращиваем поставки нефти и газа», — рассказал в разговоре с RT директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По его словам, в последнее время также наблюдается высокий интерес Китая к российскому углю. Во многом специалист объясняет это ухудшением отношений между КНР и Австралией.

«Дело в том, что Австралия в течение долгого времени была основным экспортёром угля в Китай, однако после возросшей напряжённости между странами КНР долго не могла найти другого альтернативного поставщика. Республика пыталась закупать уголь из Монголии и Колумбии, но в конечном итоге выбрала Россию», — добавил Маслов.

Продуктовый поток

По данным ФТС, Россия в значительных объёмах поставляет на китайский рынок древесину и металлы. Помимо этого важной статьёй национального экспорта в КНР остаются товары агропромышленного комплекса. Об этом в интервью RT рассказывал заместитель руководителя ведомства Владимир Ивин.

«Китай начал массово закупать те виды продукции, которые ранее не допускал на свой рынок. Это и мясная группа товаров, а также различные зерновые и бобовые», — отмечал Ивин.

На долю Китая сегодня приходится почти 10% всего аграрного экспорта России. С начала 2021 года республика закупила отечественную продукцию АПК на сумму около $3,3 млрд. Об этом свидетельствуют материалы российского Минсельхоза.

«Россия сейчас выходит на первое место среди поставщиков аграрной продукции в Китай. Ранее наши экспортёры регулярно сталкивались с проблемами санитарного контроля и сложностями в получении разрешений. Однако в этом году Китай снял барьеры для многих видов российской продукции. Это серьёзный прорыв, поскольку до этого мы в основном наращивали экспорт только за счёт сырья», — подчеркнул Алексей Маслов.

© REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Россия, по словам Маслова, также активно закупает некоторые виды сельхозтоваров у Китая. В первую очередь речь идёт о ряде фруктов и овощей для потребителей на Дальнем Востоке, а также готовой мясной продукции. Кроме того, КНР поставляет на российский рынок станки, оборудование, удобрения и товары химической промышленности.

«В то же время основные позиции российского импорта из КНР занимают различные виды электроники, причём сложной. Это, например, системы передачи телевизионных сигналов, радиосигналов, а также бытовая техника. Одновременно растут закупки автозапчастей и готовой текстильной продукции», — добавил специалист.

Своими деньгами

Во время переговоров с Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил о «больших политических преимуществах», которые даёт двустороннее сотрудничество с Россией. Он также отметил увеличение взаимного товарооборота, при этом упомянув о переходе на расчёты в нацвалютах.

«Успешно завершены годы науки и инноваций, реализуется серия крупных стратегических проектов. Дальше расширяется масштаб расчётов в национальных валютах, оптимизируется структура инвестиционного сотрудничества», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Отметим, что ещё в 2013—2014 годах обе страны проводили в рублях и юанях только 2—3% всех взаимных операций. Между тем в 2020-м соответствующий показатель достиг 24—25%. Об этом ранее заявлял российский посол в КНР Андрей Денисов.

РИА Новости

© Александр Демьянчук

По словам Алексея Маслова, на протяжении длительного времени Россия и Китай торговали не напрямую. Как пояснил эксперт, все расчёты между государствами велись в долларах, а перечисления шли через американские банки. При этом растущее сейчас использование национальных валют позволяет экономить значительные суммы при конвертации.

Кроме того, расчёты в рублях и юанях дают возможность действовать в обход санкций США, подчеркнул Маслов. Похожей точки зрения придерживается и Анна Бодрова.