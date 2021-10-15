«Экспортёры проявляют бойцовские качества»: глава РЭЦ Никишина — о росте несырьевой торговли и поддержке бизнеса

С января по сентябрь объём поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж вырос на 40% и составил $135 млрд. Более того, по итогам всего 2021 года показатель может достигнуть рекордных $180 млрд. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. По её словам, сегодня активно растут продажи продовольствия, продукции машиностроительной отрасли, металлургической и химической промышленности. При этом чаще всего российские товары закупают Китай, Казахстан и Белоруссия.

— Насколько объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России увеличился за первые девять месяцев 2021 года?

— С января по сентябрь текущего года объём несырьевого неэнергетического экспорта составил $135 млрд. Это на 40% выше, чем за аналогичный период 2020-го.

Мы наблюдаем заметное увеличение показателя, даже несмотря на то, что в этом году была изменена методика подсчёта ННЭ. В частности, из перечня несырьевых товаров были убраны драгоценные металлы, в том числе золото, которые в прошлом году дали серьёзный прирост, и считалось, что они искажают статистику.

По нашим оценкам, за десять месяцев 2021-го объём несырьевого экспорта страны полностью достигнет уровня прошлого года. Конечно, это рекорд.

— Какие несырьевые отечественные товары сейчас наиболее активно идут за рубеж?

— У нас традиционная и достаточно диверсифицированная линейка несырьевого экспорта. Это стальной прокат, пищевая продукция, товары агропромышленного комплекса: пшеница и другие зерновые. Кроме того, мы активно поставляем за границу полимеры, нефтехимию, продукцию машиностроительной отрасли.

Вероника Никишина — о российском несырьевом экспорте

Мы действительно можем гордиться тем, что, несмотря на пандемию, наши экспортёры традиционно проявляют стабильные и такие бойцовские качества. Компании не только остаются на тех рынках, куда уже зашли, но и завоёвывают новые.

— Какой отметки, по вашей оценке, несырьевой экспорт может достичь по итогам 2021 года?

— Мы прогнозируем, что к концу 2021 года объём нашего несырьевого экспорта составит $180 млрд.

— Какие страны в настоящий момент чаще всего покупают российскую несырьевую продукцию?

— Уже несколько лет у нас сохраняется первая тройка рынков — это Китай, Казахстан и Белоруссия. Однако есть и много других стран, куда мы активно поставляем товары. Это Турция, США, Польша, Узбекистан, Украина, Индия, государства Латинской Америки и Африки. То есть мы присутствуем практически во всём мире.

— До пандемии Российский экспортный центр проводил много выставок за рубежом, представляя наши компании. Как карантинные ограничения сказались на продвижении экспортёров?

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— Прошлый год действительно стал для нас новацией, когда отечественные экспортёры стали принимать участие в онлайн-выставках. Однако в этому году начали возвращаться в привычный режим работы. За этот год у нас порядка 30 выставок прошло в офлайн-формате. Мы вновь физически вывозим представителей наших компаний за рубеж, где они выставляют свою продукцию, как и прежде.

Одновременно мы сейчас участвуем в онлайн-выставках, проводимых электронными торговыми площадками. Это, например, компания Alibaba — цифровой гигант, где существует множество сервисов и от успеха на котором зависят в том числе экспортные продажи.

В мае РЭЦ подписал соглашение с Alibaba об организации первой российской онлайн-выставки экспортных товаров на площадке компании. Она проходит сейчас, и почти 600 наших предприятий участвуют в этом мероприятии, где представляют более 50 тыс. наименований своей продукции.

Вероника Никишина — о презентациях российских экспортёров на выставках

Руководство и менеджеры компаний участвуют в презентациях товаров, отвечают на вопросы потенциальных покупателей, и уже сейчас появляются экспортные контракты по итогам таких коммуникаций.

— РЭЦ сейчас помогает экспортёрам размещать товары на зарубежных онлайн-площадках. Насколько это эффективный инструмент?

— Маркетплейс как канал продвижения продукции стал очень эффективен, особенно в пандемию. Сейчас экспортёры с помощью РЭЦ могут выводить свои товары более чем на 100 различных маркетплейсов. Мы оказываем поддержку для того, чтобы, правильно подобрав площадку, компании могли дотянуться до своего потенциального покупателя.

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Однако этого недостаточно. Важно ещё правильно разместить свою продукцию и подать её таким образом, чтобы заинтересовать покупателя. Это ещё одна компетенция, которая зачастую отсутствует у наших экспортёров. Тем не менее существует много операторов, которые за определённую цену помогают привлечь внимание к нашим товарам.

Мы поняли, что зачастую необходимо дать экспортёру возможность собственного маркетплейса, на котором ему будет привычнее. Стали практиковать такой канал. Он получил название «Национальный магазин российских товаров». В прошлом году мы открыли его на китайской торговой площадке Tmall в сегменте пищевых товаров и увидели, что он пользуется очень большим спросом.

Сейчас вместе с «Почтой России» на платформе немецкого филиала Amazon открываем такой же магазин. Это будет потребительская продукция: бытовая химия, одежда, детские игрушки, косметика и парфюмерия. Наш ассортимент — это та же продукция, которую европейский покупатель приобрёл бы в своём офлайн-супермаркете, но только по балансу цена-качество она должна его заинтересовать.