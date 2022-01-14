Впервые за полгода: курс евро превысил 88 рублей на фоне роста геополитических рисков

На торгах в пятницу, 14 января, курс евро впервые с июля 2021 года превысил 88 рублей, а курс доллара вплотную приближался к отметке 77 рублей. Инвесторы негативно отреагировали на итоги переговоров между Россией и странами Запада по гарантиям безопасности. Участники рынка опасаются роста геополитической напряжённости и введения новых санкций. Впрочем, как заверил глава Минфина Антон Силуанов, российская экономика сможет выдержать потенциальные ограничения. Кроме того, финансовый рынок страны по-прежнему получает поддержку от высоких цен на энергосырьё и действий Центробанка. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В пятницу, 14 января, торги на российском валютном рынке сопровождались резкими колебаниями. В середине дня курс евро на Московской бирже поднимался на 0,9% и впервые с июля 2021 года достигал 88,14 рубля. Курс доллара рос на 1% — до 76,99 рубля. Впрочем, вечером значения опустились до 76,3 рубля за доллар и 87 рублей за евро.

Официальный курс валют Центробанка на 15 января установлен на уровне 75,77 рубля за доллар и 86,89 рубля за евро.

Негативную динамику демонстрировал и российский рынок ценных бумаг. В ходе торговой сессии индекс Мосбиржи снижался более чем на 4,4%, до 3512 пунктов, а индекс РТС — на 4,8%, до 1443 пунктов. Значения стали самыми низкими с апреля 2021 года. Одновременно индекс гособлигаций России (RGBI) опускался на 1,9%, до 129,9 пункта — минимального уровня с мая 2016-го.

«Инвесторы стали распродавать российские активы, поскольку не были готовы к усилению геополитической напряжённости после переговоров между Москвой и Западом. Преимущественно многие настраивались на заметную разрядку в отношениях, а не на более высокий градус конфронтации. Поэтому, если до переговоров мы видели настойчивые покупки рублей и ценных бумаг, то сейчас, напротив, наблюдаем серьёзную переоценку перспектив», — объяснил RT ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

С 10 по 13 января прошли переговоры Москвы с делегациями США, НАТО и ОБСЕ по российским предложениям в сфере гарантий безопасности. По итогам встречи представителей России и Соединённых Штатов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии «существенного повода для оптимизма».

Позже постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что Москва не услышала от западных коллег «адекватного ответа или какой-то реакции» на предложения по гарантиям безопасности. Такая ситуация, по его словам, уже подводит к тому, что «хороводов водить» Россия не будет, а подождёт реакции от партнёров «в сжатые сроки».

При этом глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в диалоге с Западом тема неразмещения ударных вооружений вблизи российских границ не должна рассматриваться в отрыве от требования по нерасширению НАТО на восток, поскольку в обратном случае она «едва ли будет иметь существенное значение».

Во время пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел назвал красной линией возможное появление Североатлантического альянса на российских границах. В связи с этим глава МИД подчеркнул, что Москве нужна реакция США и НАТО на каждую статью из предложенных проектов документов по гарантиям безопасности.

«Многое из того, что сегодня говорится публично, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряжённости, с желанием создать такую атмосферу вокруг Российской Федерации, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе, и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить. Но это будет зависеть от ответа Соединённых Штатов, конкретного, письменного ответа на наши предложения», — подчеркнул Лавров.

РИА Новости

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Как отметил в разговоре с RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, инвесторы опасаются дальнейшего роста напряжённости и введения новых пакетов антироссийских ограничений. Тем не менее многие игроки рынка по-прежнему рассчитывают на мирное урегулирование возникших проблем, поскольку Кремль сохраняет возможность для продолжения переговоров, добавил эксперт.

«Слишком далёкие позиции сторон не дают быстро найти приемлемые пути достижения договорённостей. В спокойной обстановке рубль будет торговаться в общем русле валют других развивающихся рынков. Однако негативный сценарий пока просчитать очень сложно», — отметил Потавин.

Вместе с тем министр финансов Антон Силуанов выразил мнение, что экономика России выстоит даже в случае введения обсуждаемых на Западе санкций. Выступая на Гайдаровском форуме, он заявил, что страна создала подушку безопасности в виде Фонда национального благосостояния, которая должна обеспечить необходимую защиту.

«В целом мы выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но я думаю, что до этого не должно доходить дело», — приводит РБК слова Силуанова.

Факторы поддержки

По мнению специалистов, в ближайшее время ситуация на геополитической арене продолжит играть определяющую роль для динамики рубля и российского фондового рынка. Тем не менее поддержку нацвалюте и ценным бумагам по-прежнему оказывает целый ряд факторов, отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Рублёвые активы получают помощь со стороны высоких сырьевых цен. Кроме того, в пользу котировок нефти и рубля играет локальная слабость доллара на внешней арене. Также фундаментально позитивным для российской валюты является цикл повышения ключевой ставки ЦБ, который, по всей видимости, ещё не завершён», — рассказал Бахтин в комментарии RT.

globallookpress.com

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Игроки рынка также позитивно оценивают ряд макроэкономических показателей России, добавил Янис Кивкулис. В частности, речь идёт о профиците бюджета и платёжного баланса, высоком объёме резервов и низком уровне госдолга.

По мнению Кивкулиса, в текущих условиях курсы доллара и евро в ближайшее время останутся в диапазонах 75—80 и 85—90 рублей соответственно. В то же время Александр Бахтин не исключает, что в случае снижения геополитической напряжённости курс доллара может вернуться к уровню 72,5—76,5 рубля, а курс евро — к 84—88 рублям.