Впервые с 2014 года: цена нефти Brent превысила $88 за баррель

Во вторник, 18 января, цена нефти Brent впервые с 2014 года превысила отметку $88 за баррель. Резкое удорожание сырья эксперты объясняют усилением напряжённости на Ближнем Востоке. В связи с обострением конфликта между йеменскими хуситами и арабской коалицией игроки рынка опасаются перебоев в поставках углеводородов. Кроме того, инвесторы скептически настроены в отношении переговоров по иранской ядерной сделке, что также подталкивает вверх нефтяные цены. Важным фактором для котировок специалисты называют и ситуацию с пандемией в мире. По мнению специалистов, в ближайшее время энергосырьё продолжит дорожать и тем самым окажет поддержку рублю.

Во вторник, 18 января, мировые цены на нефть обновили семилетний максимум. Во время торгов стоимость сырья эталонного сорта Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 1,9% — до $88,12 за баррель. В то же время котировки американской марки WTI росли на 1,8% — до $85,16 за баррель.

В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в октябре 2014 года. Наблюдаемый скачок нефтяных цен опрошенные RT эксперты связывают с усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

Накануне йеменские хуситы (члены шиитского движения «Ансар Аллах») с помощью заминированных беспилотников нанесли удары по территории Объединённых Арабских Эмиратов. Позже представители движения пригрозили новыми атаками против стратегически важных объектов ОАЭ. В ответ арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена, пишет РИА Новости.

«На такие происшествия рынок всегда реагирует ростом котировок, поскольку трейдеры опасаются перебоев в поставках нефти. Если станет ясно, что это ЧП не оказало серьёзного влияния на объёмы производства сырья в ОАЭ, цены начнут снижаться. Если же будут долговременные негативные последствия, стоимость барреля Brent может вырасти до $90», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Отметим, что с 2014 года в Йемене продолжается гражданская война. Правительство действующего президента бежало из столицы и запросило иностранную поддержку, а власть в ряде регионов перешла к хуситам. В 2015-м международная коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную интервенцию против хуситов.

Примечательно, что обострение конфликта уже не в первый раз приводит к резкому росту цен на нефть. Так, в сентябре 2019 года хуситы атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, в результате чего производство энергосырья в королевстве упало в два раза. На этом фоне котировки Brent менее чем за сутки поднимались сразу на 20%.

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Кроме того, в настоящий момент влияние на стоимость нефти оказывает неопределённость в отношении переговоров по иранской ядерной сделке. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ещё в начале 2022 года в Тегеране убеждённо заявляли о том, что Соединённые Штаты в случае достижения договорённостей могут отменить эмбарго против иранской нефти. Однако, чем дольше продолжались переговоры, тем яснее становилось, что ни Иран, ни США не будут уступать и, соответственно, пока не идёт никакой речи о снятии эмбарго с Ирана», — отметила Мильчакова.

Напомним, суть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) заключалась в ограничении ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций со стороны Вашингтона, Евросоюза и Совбеза ООН. В 2015 году документ одобрили Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

В 2018-м по инициативе Дональда Трампа США вышли из договора и ввели санкции против Ирана. В частности, ограничения затронули энергетический сектор исламской республики — действующая тогда американская администрация планировала свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. С приходом к власти в Штатах Джо Байдена Вашингтон вернулся к переговорам, однако значимый прогресс так и не был достигнут, подчеркнула Наталья Мильчакова.

В пользу рубля

Участники нефтяного рынка реагируют и на ситуацию с пандемией в мире. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Напомним, в ноябре 2021 года после выявления штамма коронавируса «омикрон» инвесторы стали опасаться введения новых локдаунов и снижения глобального спроса на энергосырьё. В результате нефть начала стремительно дешеветь, и в первых числах декабря цены опускались ниже отметки $66 за баррель. Между тем на сегодняшний день данные опасения заметно ослабли, и котировки вернулись на траекторию роста, отметил Виталий Громадин.

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«Согласно статистике, омикрон-штамм оказался менее опасным. Хотя новый вариант коронавируса гораздо более заразный, серьёзных локдаунов по миру не ожидается. Возможны жёсткие меры по ограничению мобильности в отдельных странах, но, на наш взгляд, текущий ценовой уровень обоснован. Поэтому ситуация на рынке, скорее, предрасположена к росту котировок», — пояснил специалист.

Помимо этого, в пользу удорожания нефти по-прежнему играют относительно высокие цены на газ в Европе, считает Наталья Мильчакова. По её словам, в регионе сохраняется высокий спрос на альтернативные газу виды топлива. В этих условиях эксперты высоко оценивают вероятность дальнейшего роста нефтяных котировок, что может положительно отразиться на состоянии российского бюджета и рубля.

«Для национальной валюты удорожание нефти является важным фактором поддержки. В случае стабилизации геополитической обстановки рост цен на сырьё может способствовать возвращению курсов доллара и евро к уровням ниже 76 и 87 рублей. Соответственно, дополнительными нефтяными доходами будет пополняться и Фонд национального благосостояния», — заключил Артём Деев.