Впервые с ноября 2020 года: почему курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей

На торгах в понедельник, 24 января, курс доллара на Московской бирже впервые с ноября 2020 года поднимался выше 79,4 рубля. Курс евро достигал 89,7 рубля — впервые с июня 2021-го. Ослабление нацвалюты эксперты объясняют ростом геополитических рисков. Так, инвесторы негативно восприняли новости о возможной отправке американских военных в Восточную Европу, начале эвакуации Вашингтоном своих дипломатов из Киева, а также угрозах введения новых антироссийских санкций. Для снижения волатильности на рынке Центробанк решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Поддержку рублю также продолжают оказывать высокие цены на нефть. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 24 января, российская валюта слабеет на Московской бирже. Во время торгов курс доллара рос на 2,5% — до 79,41 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в ноябре 2020 года. При этом курс евро поднимался на 2,2% и впервые с июня 2021-го превышал 89,76 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 25 января установлен на уровне 77,36 рубля за доллар и 87,59 рубля за евро.

Негативную динамику показывает и российский фондовый рынок. В ходе торговой сессии индекс Мосбиржи снижался более чем на 8,1%, до 3159 пунктов. Значение стало самым низким с декабря 2020 года. Индекс РТС падал на 10% и впервые с ноября 2020-го достигал 1261 пункта, а индекс гособлигаций России (RGBI) опускался на 1,2%, до 127,81 пункта — минимального уровня с марта 2016-го.

Участники финансового рынка опасаются геополитических рисков и выводят деньги из российских активов. Так ситуацию на бирже объяснила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Появились новости о том, что США готовы отправить до 50 тыс. военных в страны Восточной Европы и одновременно эвакуируют дипломатов из Киева. Помимо этого, участники рынка реагируют на угрозу новых антироссийских санкций. Скорее всего, пока Вашингтон не даст ответ на запрос Москвы по гарантиям безопасности, биржевая турбулентность продолжится», — предположила Мильчакова в беседе с RT.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы западным коллегам. В документах, в частности, прописаны положения об отказе НАТО от дальнейшего расширения на восток и взаимных гарантиях безопасности в Европе. В начале января 2022-го Россия провела серию переговоров с США и НАТО по этим вопросам, однако на тот момент достигнуть конкретных договорённостей сторонам не удалось.

21 января прошёл новый этап российско-американских переговоров — между главой МИД Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе встречи была всё же достигнута договорённость о том, что на этой неделе Вашингтон передаст письменные ответы на предложения Москвы.

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Между тем, накануне переговоров Лаврова и Блинкена президент США Джо Байден в очередной раз заявил о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину и пригрозил Москве «масштабными» санкциями и последствиями. В частности, глава Белого дома заявил, что российские банки не смогут проводить операции в долларах. При этом такое решение окажет негативное влияние и на США с Европой, добавил Байден.

Впрочем, как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, экономика России выстоит даже в случае введения обсуждаемых на Западе санкций. По словам главы Минфина, страна создала подушку безопасности в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ), которая должна обеспечить необходимую защиту. Похожей точки зрения придерживается и Наталья Мильчакова.

«Все эти страхи перед санкциями вызваны не столько самими ограничениями, сколько их ожиданиями. Так было и в 2018-м, и в другие годы, когда нам угрожали подобными мерами. В целом российская валюта сейчас выглядит перепроданной из-за санкционных рисков, а справедливый обменный курс должен находиться вблизи 60—64 рублей за доллар. Думаю, что при появлении каких-то позитивных новостей, мы увидим некоторую коррекцию курса», — считает Мильчакова.

В помощь рублю

В связи с возросшими колебаниями курсов Центробанк в понедельник объявил о приостановке покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Как пояснили в ЦБ, решение должно повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — сообщили в пресс-службе регулятора.

После решения Центробанка курсы доллара и евро на Мосбирже ненадолго опустились до 78,3 и 88,5 рубля соответственно.

АГН «Москва»

© Киселев Сергей

Помимо этого ослабление рубля сдерживают относительно высокие цены на нефть, отметил в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По данным аналитического агентства Argus, 19 января стоимость энергосырья российской марки Urals поднималась выше $90 за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года.

«Согласно бюджетному правилу России, все сверхдоходы, полученные от продажи нефти Urals направляются в ФНБ. Сверхдоходы — это поступления в бюджет (пошлины, налоги, сборы) от продажи нефти по цене выше $44,2 за баррель. То есть чем больше стоит нефть, тем больше денег идёт в эту государственную копилку, которая служит надёжным резервом на случай возникновения форс-мажоров», — объяснил Потавин.

По его словам, к концу января в пользу рубля может сыграть и налоговый период. В это время компании-экспортёры будут традиционно продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов.

«В январе налоговые платежи компаний должны составить около 2,35 трлн рублей. При этом пик налогового периода наступит 25—28 января — в эти дни должно быть выплачено около 1,6 трлн рублей», — добавил Потавин.

Вместе с тем геополитические факторы пока продолжат играть определяющую роль для динамики нацвалюты. Таким мнением в разговоре с RT поделился аналитик компании 8848 Invest Александр Копытов.

«Если возникнут новые заминки в дальнейших переговорах России и США, курс доллара может дополнительно вырасти — до 82 рублей. Если же ситуация начнёт стабилизироваться, курс отыграет растущую нефть и уйдёт к отметке 73 рубля за доллар», — отметил Копытов.