«Повторили на встрече наше требование»: Лавров о российском условии нерасширения НАТО на восток

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, минские соглашения, отношения России и НАТО и ряд других международных вопросов. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.