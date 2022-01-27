«По главному вопросу позитивной реакции нет»: Лавров высказался об ответе США на предложения по гарантиям безопасности

В письменном ответе США на российские предложения по гарантиям безопасности отсутствует позитивная реакция на главный вопрос, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Речь идёт о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать РФ. По его словам, после межведомственного согласования МИД выступит с докладом перед Владимиром Путиным, который примет решение о дальнейших шагах. При этом в Кремле сообщили, что президент уже ознакомился с ответами США и НАТО.

Россия не получила от Соединённых Штатов ответа на свой главный вопрос, касающийся отказа НАТО от расширения на восток. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя тот факт, что 26 января Москва получила письменные ответы от Вашингтона и Североатлантического альянса на предложения по гарантиям безопасности.

«Там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным темам. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша чёткая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — сказал Лавров.

Накануне посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона на российский проект двустороннего договора о гарантиях безопасности. При этом посол РФ в Брюсселе получил ответ от представителей НАТО.

«Рассматриваем два документа в комплексе, с учётом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространённых нами в декабре 2021 года После межведомственного согласования будем докладывать президенту Владимиру Путину. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

15 декабря Москва направила западным партнёрам проекты соглашений с США и НАТО по вопросам безопасности. 17 декабря МИД РФ обнародовал оба документа. В период с 10 по 13 января состоялись переговоры российских делегаций с представителями США, НАТО и ОБСЕ.

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Владимир Путин прочитал письменные ответы США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Москве не будут спешить с оценкой документов.

«По необходимости президент консультируется с членами руководства, с членами Совбеза, со своими помощниками. Какой-то точной даты я вам назвать не могу, но понятно, что реакцию никто особо затягивать не будет. Но и ожидать её на следующий день тоже было бы, наверное, глупо», — добавил он, напомнив, что США и Европе потребовалось больше месяца на изучение российской инициативы.

При этом, по его словам, из заявлений представителей США и НАТО стало ясно, что они не учитывали в своих ответах озабоченности российской стороны, изложенные в проектах переданных им документов.

В ближайшее время общественность узнает содержание письменного ответа США, поскольку о нём осведомлены ряд западных стран и Украина. С таким утверждением также выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Думаю, что содержание ответа в самое ближайшее время станет известно широкой общественности. Как нам сказали американские коллеги (хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога), он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он «утечёт», — подчеркнул он.

«Запад рассматривает обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, как «меню»

Между тем Сергей Лавров обратил внимание на лукавую позицию стран Запада относительно расширения НАТО и их несогласия с Москвой, которая называет продвижение альянса на восток недопустимым.

«Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО, теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они были подтверждены в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне. Мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение этой лукавой позиции наших западных коллег», — сказал министр иностранных дел России.

Речь идёт о Стамбульской и Астанинской декларациях о европейской безопасности. Как заметил Лавров, под ними подписались лидеры всех стран, входящих в ОБСЕ, включая президента США. В документах чётко сформулирован принцип неделимости безопасности, который обязуются свято соблюдать все подписавшиеся.

«В нём два главных взаимосвязанных подхода. Первый: признаётся право каждого государства свободно выбирать военные союзы. Второй: обязательство каждого государства не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других. Иными словами — право выбора союзов чётко обусловлено необходимостью учитывать интересы безопасности любого другого государства ОБСЕ, в том числе Российской Федерации», — пояснил Лавров.

Сергей Лавров — о полученном ответе от США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности

Он констатировал, что западные партнёры не упоминают, «старательно обходят стороной» положения, закреплённые в Стамбульской и Астанинской декларациях, но призывают выполнять согласованные принципы, касающиеся архитектуры безопасности в Евроатлантике, в которых говорится о праве НАТО на расширение.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что уже обращался к Энтони Блинкену и просил его объяснить позицию, при которой на Западе «рассматривают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как «меню», выбирая только то, что «вкусно» для них.

«Я предупредил его, как и других наших коллег, что в самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдёргивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую и Астанинскую декларации. Надеюсь, в этом случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию», — резюмировал Лавров.