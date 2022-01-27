Лавров заявил, что Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по предложенным российской стороной гарантиям безопасности в комплексе.
Лавров заявил, что Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе
  • AP

«В остальном сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря Столтенберга. Рассматриваем два документа в комплексе, с учётом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространённых нами в декабре 2021 года», — сказал он.

Ранее Лавров допустил, что ответ США вскоре может стать достояние общественности, так как он был согласован со множеством сторон. В связи с этим российский министр не сомневается, что «в самое ближайшее время он утечёт».

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

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