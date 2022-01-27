Лавров: США согласовали свой ответ по гарантиям безопасности с союзниками и Украиной

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США согласовали свой ответ России по гарантиям безопасности с союзниками и Украиной.

«Что касается содержания ответа, я думаю, оно в самое ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он утечёт», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Москва изучает ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.