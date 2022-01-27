Путин лично прочитал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
- AP
Во время беседы с журналистами представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос.
Ранее в США заявили, что американский президент Джо Байден лично вносил правки и утвердил окончательный ответ на предложения России по гарантиям безопасности.
В настоящее время Москва изучает ответ Вашингтона.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров, по главному вопросу безопасности — о нерасширении НАТО на Восток — Соединённые Штаты позитивно не ответили.