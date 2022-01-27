Путин лично прочитал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

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Президент России Владимир Путин лично прочитал ответ США на предложения по гарантиям безопасности, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин лично прочитал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
  • AP

Во время беседы с журналистами представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос.

Ранее в США заявили, что американский президент Джо Байден лично вносил правки и утвердил окончательный ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

В настоящее время Москва изучает ответ Вашингтона.

Как отметил глава МИД Сергей Лавров, по главному вопросу безопасности — о нерасширении НАТО на Восток — Соединённые Штаты позитивно не ответили.

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