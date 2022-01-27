В Кремле заявили, что Россия не будет затягивать с реакцией на ответ США по безопасности
- © Пресс-служба президента России
«Реакцию никто особо затягивать не будет», — сказал Песков.
Точную дату он не назвал.
«Ожидать её (реакцию. — RT)... на следующий день было бы, наверное, глупо», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Он напомнил, что США потребовался примерно месяц, чтобы изучить документы и сформулировать ответ.
«Давайте не будем ожидать нашей реакции сиюминутной», — порекомендовал Песков.
26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.
Путину передали ответ США на предложения России по гарантиям безопасности, он лично прочитал документ.