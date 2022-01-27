Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину передали ответ США на предложения России по гарантиям безопасности.

«Все эти бумаги у президента. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями», — цитирует его ТАСС.

Как пишут РИА Новости, Песков добавил, что теперь предстоит подготовить российскую реакцию на данный ответ.

«После межведомственного согласования будем докладывать президенту, а президент будет принимать решение о наших дальнейших шагах», — сказал он, отвечая на вопрос о российской реакции на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва изучает ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.