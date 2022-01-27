Политолог Светов прокомментировал заявление Лаврова о вопросе нерасширения НАТО в ответе США

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что по главному вопросу безопасности — о нерасширении НАТО на восток — Соединённые Штаты позитивно не ответили.

По словам Светова, такой ответ американцев «был предсказуем».

«Мы говорим о том, что расширение НАТО, его перевооружение, приближение к границам России угрожает безопасности России, соответственно, Россия хочет каким-то образом эту опасность убрать. На это нам отвечают, что НАТО — это свободное объединение свободных государств, и каждое государство имеет право вступать в этот союз, а союз имеет право принимать этих членов», — объяснил политолог.

По его мнению, то, что «их членство составляет угрозу безопасности России», во внимание не принимается.

То есть, как подчеркнул специалист, «наша свобода защищать свою безопасность выводится за рамки».

Ранее Лавров заявил, что по главному вопросу безопасности — о нерасширении НАТО на восток — Соединённые Штаты позитивно не ответили.