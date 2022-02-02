«Надо держать руку на пульсе»: как договорённости в рамках сделки ОПЕК+ могут повлиять на стоимость нефти

Участники сделки ОПЕК+ увеличат добычу нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки. По итогам переговоров 2 февраля стороны решили сохранить ранее согласованные планы и продолжить наращивание производства энергосырья. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон» правительства большинства стран не спешат вводить жёсткие карантинные ограничения, что позитивно сказывается на потреблении углеводородов. Как полагают специалисты, в ближайшее время на глобальном рынке нефти будет сохраняться небольшой дефицит, в результате чего стоимость барреля может приблизиться к $100.

В среду, 2 февраля, страны — участницы соглашения ОПЕК+ утвердили параметры добычи нефти в марте. По итогам переговоров представители государств решили оставить без изменений ранее согласованные планы и увеличить производство сырья суммарно на 400 тыс. баррелей в сутки.

Как заявил после заседания российский вице-премьер Александр Новак, на глобальном рынке углеводородов по-прежнему сохраняется неопределённость в связи с распространением штамма «омикрон» коронавируса. Тем не менее правительства большинства государств не принимают жёстких ограничительных мер, что позитивно сказывается на глобальной нефтяной отрасли, отметил зампред кабмина.

«Мы наблюдаем, что идёт восстановление в том числе и авиаперевозок, потребления нефтепродуктов в мире. Ситуация, безусловно, везде разная. Надо держать руку на пульсе, мониторить постоянно, чем в принципе мы и занимаемся ежемесячно», — рассказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в рамках достигнутых договорённостей Россия в марте сможет увеличить нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, производство сырья в стране восстановится на 90% от сокращённого объёма в мае 2020-го, подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от резких обвалов.

Летом 2021 года в связи с восстановлением глобальной экономики от последствий пандемии потребление топлива в мире начало заметно расти. В этих условиях с августа страны — экспортёры нефти стали постепенно увеличивать добычу углеводородов — на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

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Решение стран ОПЕК+ сохранить намеченные планы в марте было позитивно воспринято рынком. Так, после оглашения итогов встречи цена нефти эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне в моменте дорожала на 1,5% — до $90,5 за баррель. Впрочем, после этого котировки вернулись к уровню $88,5—89,5 за баррель.

«Нефтяные цены отреагировали коротким скачком на сам факт сохранения единства позиций крупнейших экспортёров сырья. С учётом наблюдаемого дефицита поставок нефти в мире, проблем энергокризиса в ЕС, а также геополитической напряжённости мы ожидаем краткосрочное удержание ценовых уровней вблизи текущих значений. В среднесрочной перспективе возможен рост цен до $100 за баррель», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Отметим, что с начала 2021 года нефть на мировом рынке подорожала более чем на 15%. Хотя страны ОПЕК+ постепенно увеличивают объёмы добычи, глобальный спрос на энергосырьё по-прежнему остаётся выше предложения. Это, в свою очередь, способствует росту цен, отметил в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Государства ОПЕК+ продолжают наращивать добычу в том числе для того, чтобы не отдать свою долю рынка сланцевым производителям из США. В то же время фактические объёмы добычи альянсом остаются ниже заявленных. Так, в январе стороны нарастили производство только на 210 тыс. баррелей в сутки вместо 400 тыс.», — рассказал Потавин.

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Фактическая добыча отстаёт от заявленной в связи с действием механизма компенсации. Об этом в комментарии RT рассказала аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Как напомнила специалист, ещё в 2020 году в связи с падением мирового спроса на сырьё страны ОПЕК+ совместно сокращали нефтедобычу для балансировки рынка и стабилизации цен. Впрочем, на тот момент не все участники альянса смогли уменьшить производство в соответствии со своей квотой. Такие государства продолжают снижать добычу сейчас и тем самым компенсируют недосокращённые ранее объёмы.

«Также на текущих уровнях добычи в рамках ОПЕК+ сказывается недоинвестирование отрасли. Кроме того, для запуска в эксплуатацию остановленных ранее скважин требуется время. Всё это приводит к тому, что производство сырья в странах альянса растёт медленнее, чем планировалось», — добавила Лукичева.

Специалисты не исключают, что в этих условиях стоимость нефти продолжит оставаться на относительно высоких уровнях до конца 2022 года. Так, по мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, стоимость барреля Brent вряд ли опустится ниже $65. Такое положение дел должно позитивно отразиться на состоянии российского бюджета, уверена аналитик.