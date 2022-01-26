«Стремимся сокращать зависимость»: Лавров заявил о резком снижении доли доллара в российских резервах

Россия стремится сокращать зависимость от доллара и резко снижает его долю в своих резервах. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон своими действиями сам подрывает доверие к американской валюте. Зачастую Белый дом пытается использовать доллар в качестве рычага политического давления, отмечают эксперты. На этом фоне Россия за последние годы заметно уменьшила вложения в госдолг США, а также исключила нацвалюту Штатов из структуры Фонда национального благосостояния. Как подчёркивают специалисты, действия Москвы соответствуют общемировому тренду на дедолларизацию.

Россия резко сокращает свои резервы в долларах и стимулирует переход на расчёты в нацвалютах. Об этом в среду, 26 января, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во время выступления на «правительственном часе» в Госдуме.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать её рискованной для международных расчётов не только для Российской Федерации, но и для любой страны мира», — подчеркнул Лавров.

По его словам, постепенный отказ России от доллара не остаётся незамеченным. Так, действия Москвы уже вызывают на Западе «тревожные дискуссии» среди политологов и экономистов, отметил глава МИД.

«Не только на Западе, в США начинают задаваться вопросом, где начнутся для них реальные проблемы, но и наши экономические операторы ощущают облегчение в решении вопросов, связанных с переводом средств», — рассказал министр.

В частности, Сергей Лавров напомнил, что в России уже есть свой аналог международной платёжной системы SWIFT. Речь идёт о разработанной Центробанком Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Платформа появилась ещё в 2014 году и гарантирует бесперебойность передачи платёжных поручений внутри страны и за её пределами.

«Да, надо там что-то ещё шлифовать, она не такая устоявшаяся, как тот же SWIFT, но она работает. Я думаю, что по этому пути мы должны идти», — добавил Лавров.

РИА Новости

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Проводимая российскими властями в последние годы политика по дедолларизации призвана защитить финансовую систему страны от возможных внешних ограничений. Такую точку зрения в интервью RT выразил главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, зачастую США используют свою нацвалюту в качестве рычага политического давления, в результате чего доллар становится «всё более токсичным» активом.

«Например, есть гипотетическая опасность заморозки долларовых средств резервных фондов или российских банков на корсчетах в США или в американских активах, в частности в гособлигациях. Помимо этого, сохраняется угроза введения санкций, которые осложнят внешнеэкономические расчёты и банковские переводы в долларах», — объяснил эксперт.

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Возможность введения подобных ограничений ранее не исключил президент США Джо Байден. Во время пресс-конференции 20 января глава Белого дома в очередной раз заявил о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину и вновь пригрозил Москве «масштабными» санкциями и последствиями.

В частности, по его словам, российские банки не смогут проводить операции в долларах. При этом такое решение окажет негативное влияние и на США с Европой, добавил Байден.

Впрочем, как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, российская экономика выстоит даже в случае введения обсуждаемых на Западе санкций. Так, по его словам, в стране создана подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ), которая обеспечит необходимую защиту.

Примечательно, что ещё в июле 2021 года Минфин исключил американский доллар из структуры ФНБ. Теперь основные объёмы средств фонда приходятся на долю евро (39,7%), китайского юаня (30,4%) и золота (20,2%).

Похожей стратегии придерживается и Центробанк. Так, с января 2018 года по июнь 2021-го доля доллара в золотовалютных резервах ЦБ сократилась почти в три раза — с 45,8 до 16,4%. В то же время доля евро увеличилась примерно в полтора раза (с 21,7 до 32,3%), а юаня — практически в пять раз (с 2,8 до 13,1%).

Долговая распродажа

Отметим, что Россия планомерно сокращает и свои вложения в американский госдолг. Так, ещё в 2018 году Москва вышла из числа крупнейших держателей гособлигаций США. Тогда с марта по май на фоне введения очередных санкций со стороны Вашингтона и обострения геополитических рисков объём российских инвестиций в долговые бумаги Штатов сократился более чем в шесть раз — c $96,1 до $14,9 млрд.

По последним данным американского Минфина, в ноябре 2021 года Россия дополнительно уменьшила вложения в госдолг США — до $2,4 млрд. Значение стало самым низким за всё время наблюдений.

«Полностью отказываться от доллара пока не имеет смысла. Американская валюта активно используется в международной торговле, поэтому определённое количество долларовых резервов всё же необходимо иметь для оплаты импорта и экспорта. Сейчас в долларах проводится уже не так много операций, как было раньше, но тем не менее нужно выдерживать баланс», — отметил в разговоре с RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, действия российских властей соответствуют общемировому тренду. Так, за последние пять лет доля доллара в мировых резервах опустилась с 64,7 до 59,15%. Одновременно доля евро выросла с 19,68 до 20,48%, а юаня — с 0 до 2,66%. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы видим, что США постоянно нарушают международные договорённости в угоду своим политическим амбициям. Они сами угрожают, вводят санкции и создают проблемы в глобальной торговле. Это служит сигналом для нас и других стран создавать свои аналоги того же SWIFT, а также меньше использовать доллар в расчётах. В результате Штаты сами рубят сук, на котором сидят, а ограничивая некоторые страны в использовании доллара, они тем самым снижают свою долю влияния», — заключил Аксаков.