«Токсичный актив»: почему Россия сократила вложения в госдолг США до исторического минимума

Российские инвестиции в госдолг США уменьшились до $2,41 млрд — минимального уровня за всю историю. За счёт отказа от вложений в американские гособлигации Москва намерена обезопасить свои валютные резервы, считают специалисты. Так, в случае роста геополитической напряжённости размещённые в долговых бумагах Штатов средства могут быть заморожены, отмечают эксперты. На этом фоне Россия в последние годы уверенно снижает долю доллара в своих денежных запасах и активно закупает евро, а также китайские юани.

Россия рекордно сократила вложения в американские гособлигации (трежерис). Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Согласно материалам ведомства, в ноябре 2021 года общий объём инвестиций Москвы в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов снизился более чем на треть — до $2,41 млрд. Значение стало самым низким за всё время наблюдений (c 2007 года).

В целом за 11 месяцев 2021-го сумма российских вложений в американские долговые бумаги уменьшилась в 2,5 раза. Планомерный отказ от трежерис может быть связан с желанием Центробанка обезопасить валютные резервы России. Такую точку зрения в интервью RT выcказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Текущие действия укладываются в политику дедолларизации, курс на которую наше правительство ведёт уже далеко не первый год. Таким образом, отчасти Россия старается оградить себя от рисков новых санкционных ограничений», — пояснил эксперт.

По его словам, американские власти зачастую используют свою валюту в качестве рычага давления. Так, в случае ухудшения геополитической обстановки размещённые в долговых облигациях средства даже могут быть заморожены, не исключил специалист.

«Кроме того, причиной снижения инвестиций в трежерис могло стать изменение рыночных условий. Государство так же, как и любой инвестор, продаёт актив, когда считает это выгодным. Возможно, на фоне изменения экономической политики США Москва решила избавиться от части долларов, но позже может вновь немного прикупить актив», — добавил Масленников.

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Отметим, что трежерис Министерства финансов США — это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг американской экономике.

На сегодняшний день в общем объёме задолженности США ($29,7 трлн) около 26% приходится именно на казначейские бумаги. При этом наиболее крупные объёмы трежерис принадлежат Японии (на сумму $1,34 трлн), Китаю ($1,08 трлн) и Великобритании ($622 млрд).

Примечательно, что до 2018 года Россия тоже входила в число основных держателей американского госдолга. Так, ещё в конце 2017-го страна была 15-м по величине покупателем трежерис и на тот момент располагала гособлигациями Штатов на сумму почти $103 млрд.

Впрочем, весной 2018-го Москва начала резко распродавать долговые бумаги США. Тогда с марта по май на фоне введения очередных санкций со стороны Вашингтона и обострения геополитических рисков объём российских вложений в трежерис сократился более чем в шесть раз — до $14,9 млрд. С тех пор показатель не поднимался выше этой отметки.

Денежная замена

В случае необходимости Россия может полностью отказаться от вложений в американские гособлигации. Это, в свою очередь, способно вызвать серьёзный резонанс на мировом финансовом рынке. Таким мнением в беседе с RT поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По словам специалиста, российские инвестиции в американский госдолг напрямую зависят и от товарооборота России и США. Традиционно полученные от экспорта деньги страна тратит либо на импорт товаров у своего торгового партнёра, либо на покупку его долговых бумаг для получения дополнительной прибыли.

«Так или иначе, для нас доллары — токсичный актив, потому что всегда есть риски санкций. При этом со Штатами у нас не такой значительный товарооборот, как, например, с Европой и Китаем. На этом фоне в наших резервах растут доли евро и юаней», — добавил Разуваев.

В июле 2021 года Министерство финансов России исключило американский доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Долю фунта стерлингов при этом было решено сократить до 5%, а доли евро и китайского юаня, напротив, выросли до 39,7% и до 30,4% соответственно. Доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота — 20,2%.

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Похожей стратегии придерживается и Центробанк при формировании золотовалютных резервов (ЗВР) России. По последним данным ЦБ, с января 2018 года по июнь 2021-го доля доллара в международных запасах регулятора сократилась почти в три раза — с 45,8 до 16,4%. В то же время доля евро увеличилась примерно в полтора раза — с 21,7 до 32,3%, а юаня — практически в пять раз, с 2,8 до 13,1%.

По словам специалистов, действия российский финансовых властей соответствуют общемировому тренду. Так, согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ), за последние пять лет доля доллара в мировых резервах опустилась с 64,7 до 59,15%. Одновременно доля евро выросла с 19,68 до 20,48%, а юаня — с 0 до 2,66%.

По словам Александра Разуваева, евро на сегодняшний день является менее политизированной валютой, в отличие от доллара. На этом фоне многие государства всё чаще предпочитают проводить сделки именно в европейской валюте. Похожей оценки придерживается и Никита Масленников.

«Глобальная дедолларизация — это нормальная тенденция, которая началась ещё в 2008 году. Мир движется к многополярности, как и мировая экономика. Думаю, что доля доллара будет снижаться ещё последующие 10—15 лет, так как это выгодно всем участникам финансового рынка», — заключил Масленников.