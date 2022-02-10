Выше инфляции: правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военных на 8,6%
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Правительство России подготовило законопроект об увеличении размера пенсий военнослужащих. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, выплаты будут проиндексированы выше уровня инфляции за 2021 год — на 8,6%.
«Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица. В том числе — служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные», — заявил Мишустин на заседании кабмина.
По его словам, закон имеет обратную силу и заработает с 1 января 2022-го. Таким образом, вместе с начислением повышенных пенсий гражданам пересчитают уже полученные с начала года выплаты.
«Прошу наших коллег — депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объёме», — добавил Мишустин.
Отметим, что изначально в 2022 году выплаты военным пенсионерам в России планировалось повысить с 1 октября на 4%. Однако это значение оказалось вдвое ниже реальной инфляции, которая по итогам 2021-го составила около 8,4%. На этом фоне в январе Владимир Путин поручил правительству проиндексировать выплаты опережающими темпами и раньше обозначенных сроков. Инициатива затронет в общей сложности 2,6 млн человек.
«С учётом разницы по званиям средний размер военной пенсии после индексации увеличится примерно до 30—32 тыс. рублей. При этом повышение выплат вряд ли вызовет какие-то сложности. Финансирование идёт из военного бюджета, из которого сейчас есть возможность выделить дополнительные деньги», — рассказала RT заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
- Legion-Media
Госдума может рассмотреть законопроект об индексации военных пенсий на одном из ближайших заседаний с 15 по 17 февраля. Об этом RT рассказала член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её мнению, пересчитать выплаты удастся уже в марте.
«На фоне роста инфляции пенсионеры не должны оставаться один на один с социальной проблемой. Дополнительная индексация позволит избежать падения реальных доходов граждан. В результате у пенсионеров будет возможность покупать привычные продукты питания, платить за те работы, товары и услуги, которыми они пользуются в повседневной жизни», — отметила Бессараб.
Напомним, 1 февраля в России вступил в силу закон об индексации пенсий гражданским пенсионерам на 8,6%. В результате средний по стране размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам вырос почти до 19 тыс. рублей, а фиксированная сумма — до 6,6 тыс. рублей.
Одновременно с учётом фактической инфляции за 2021 год (на 8,4%) в России были проиндексированы материнский капитал, а также ряд других социальных выплат, пособий и компенсаций. Речь идёт о материальной поддержке семей с детьми, людей с ограничениями по здоровью, пострадавших на производстве, и ветеранов.
Также с 1 января по поручению президента на 8,6% выросли МРОТ и прожиточный минимум — до 13,9 и 12,7 тыс. рублей соответственно. По оценкам властей, инициатива должна привести к увеличению зарплат и социальных пособий для 19 млн россиян.
Трудовое обновление
Во время заседания правительства Михаил Мишустин также рассказал о дополнительных мерах поддержки рынка труда. В частности, глава кабмина объявил о расширении программы бесплатного переобучения граждан.
«Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленьким детьми, но и на молодёжь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше четырёх месяцев после армии либо после окончания обучения. Соответствующее постановление подписано», — отметил премьер.
В 2022 году на переобучение молодёжи власти планируют направить 1,2 млрд рублей в дополнение к уже выделенным 7,4 млрд для остальных категорий граждан. По оценке правительства, за счёт инициативы получить востребованную профессию или дополнительное образование смогут не менее 20 тыс. человек.
«Всего в текущем году в программе переобучения смогут принять участие почти 150 тыс. наших граждан… Мы будем и дальше создавать условия, чтобы наши граждане могли найти интересную работу и повысить свой уровень жизни», — добавил Мишустин.
Напомним, ещё в 2020 году правительство запустило программу переобучения россиян, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Весной 2021-го инициативу распространили на людей старше 50 лет и женщин с малолетними детьми.
Возможность участия молодёжи в программе может быть позитивно воспринята бизнесом, который сейчас испытывает острую нехватку кадров. Такую точку зрения в комментарии RT выразила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.
«Кадровый дефицит вызван в том числе углубляющейся квалификационной ямой — быстрыми темпами цифровизации производств, обновлениями технологического стека и недостатком актуальных для экономики компетенций. Одних только IT специалистов рынку сейчас нужно на 500 тыс. больше, чем есть, а в ближайшее время потребность может вырасти до 2 млн», — рассказала Ускова.
По её мнению, бесплатное переобучение позволит отчасти покрыть дефицит кадров на российском рынке труда. Кроме того, программа переподготовки и распространение удалёнки могут сделать сферу занятости «более подвижной» и открытой для внутренней миграции, добавила специалист.
«При этом безработица у нас в стране сейчас ниже, чем была до пандемии, а по-прежнему сохраняющийся дефицит кадров будет поддерживать её на текущем уровне (4,3—4,6%) как минимум на протяжении ближайших нескольких лет», — заключила Ускова.