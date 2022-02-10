Выше инфляции: правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военных на 8,6%

Правительство России подготовило проект закона об индексации выплат военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6%. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, надбавка будет начислена задним числом, с 1 января 2022 года. В Госдуме не исключили, что повышенные выплаты военные смогут получить уже в марте. Предполагается, что реализация инициативы затронет около 2,6 млн граждан. Правительство также расширило программу бесплатной переподготовки. Теперь получить новую профессию или дополнительное образование за счёт государства смогут люди до 35 лет. На эти цели в 2022 году власти выделят 1,2 млрд рублей.

Правительство России подготовило законопроект об увеличении размера пенсий военнослужащих. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, выплаты будут проиндексированы выше уровня инфляции за 2021 год — на 8,6%.

«Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица. В том числе — служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные», — заявил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, закон имеет обратную силу и заработает с 1 января 2022-го. Таким образом, вместе с начислением повышенных пенсий гражданам пересчитают уже полученные с начала года выплаты.

«Прошу наших коллег — депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объёме», — добавил Мишустин.

Отметим, что изначально в 2022 году выплаты военным пенсионерам в России планировалось повысить с 1 октября на 4%. Однако это значение оказалось вдвое ниже реальной инфляции, которая по итогам 2021-го составила около 8,4%. На этом фоне в январе Владимир Путин поручил правительству проиндексировать выплаты опережающими темпами и раньше обозначенных сроков. Инициатива затронет в общей сложности 2,6 млн человек.

«С учётом разницы по званиям средний размер военной пенсии после индексации увеличится примерно до 30—32 тыс. рублей. При этом повышение выплат вряд ли вызовет какие-то сложности. Финансирование идёт из военного бюджета, из которого сейчас есть возможность выделить дополнительные деньги», — рассказала RT заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

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Госдума может рассмотреть законопроект об индексации военных пенсий на одном из ближайших заседаний с 15 по 17 февраля. Об этом RT рассказала член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её мнению, пересчитать выплаты удастся уже в марте.

«На фоне роста инфляции пенсионеры не должны оставаться один на один с социальной проблемой. Дополнительная индексация позволит избежать падения реальных доходов граждан. В результате у пенсионеров будет возможность покупать привычные продукты питания, платить за те работы, товары и услуги, которыми они пользуются в повседневной жизни», — отметила Бессараб.

Напомним, 1 февраля в России вступил в силу закон об индексации пенсий гражданским пенсионерам на 8,6%. В результате средний по стране размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам вырос почти до 19 тыс. рублей, а фиксированная сумма — до 6,6 тыс. рублей.

Одновременно с учётом фактической инфляции за 2021 год (на 8,4%) в России были проиндексированы материнский капитал, а также ряд других социальных выплат, пособий и компенсаций. Речь идёт о материальной поддержке семей с детьми, людей с ограничениями по здоровью, пострадавших на производстве, и ветеранов.

Также с 1 января по поручению президента на 8,6% выросли МРОТ и прожиточный минимум — до 13,9 и 12,7 тыс. рублей соответственно. По оценкам властей, инициатива должна привести к увеличению зарплат и социальных пособий для 19 млн россиян.

Трудовое обновление

Во время заседания правительства Михаил Мишустин также рассказал о дополнительных мерах поддержки рынка труда. В частности, глава кабмина объявил о расширении программы бесплатного переобучения граждан.

«Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленьким детьми, но и на молодёжь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше четырёх месяцев после армии либо после окончания обучения. Соответствующее постановление подписано», — отметил премьер.

В 2022 году на переобучение молодёжи власти планируют направить 1,2 млрд рублей в дополнение к уже выделенным 7,4 млрд для остальных категорий граждан. По оценке правительства, за счёт инициативы получить востребованную профессию или дополнительное образование смогут не менее 20 тыс. человек.

«Всего в текущем году в программе переобучения смогут принять участие почти 150 тыс. наших граждан… Мы будем и дальше создавать условия, чтобы наши граждане могли найти интересную работу и повысить свой уровень жизни», — добавил Мишустин.

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Напомним, ещё в 2020 году правительство запустило программу переобучения россиян, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Весной 2021-го инициативу распространили на людей старше 50 лет и женщин с малолетними детьми.

Возможность участия молодёжи в программе может быть позитивно воспринята бизнесом, который сейчас испытывает острую нехватку кадров. Такую точку зрения в комментарии RT выразила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Кадровый дефицит вызван в том числе углубляющейся квалификационной ямой — быстрыми темпами цифровизации производств, обновлениями технологического стека и недостатком актуальных для экономики компетенций. Одних только IT специалистов рынку сейчас нужно на 500 тыс. больше, чем есть, а в ближайшее время потребность может вырасти до 2 млн», — рассказала Ускова.

По её мнению, бесплатное переобучение позволит отчасти покрыть дефицит кадров на российском рынке труда. Кроме того, программа переподготовки и распространение удалёнки могут сделать сферу занятости «более подвижной» и открытой для внутренней миграции, добавила специалист.

«При этом безработица у нас в стране сейчас ниже, чем была до пандемии, а по-прежнему сохраняющийся дефицит кадров будет поддерживать её на текущем уровне (4,3—4,6%) как минимум на протяжении ближайших нескольких лет», — заключила Ускова.