Плановая прибавка: как изменится размер социальных выплат в России с 1 февраля

С 1 февраля 2022 года в России повышается размер материнского капитала — до 524,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 693,1 тыс. рублей на второго. Одновременно увеличиваются суммы ряда других социальных выплат, пособий и компенсаций. Объём материальной поддержки проиндексирован с учётом фактической инфляции — на 8,4%. Помимо этого, в феврале россиянам начислят повышенные пенсии вместе с компенсацией за январь.

Во вторник, 1 февраля, в России вступило в силу постановление правительства об увеличении ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. В частности, речь идёт о материальной поддержке семей с детьми, людей с ограничениями по здоровью, пострадавших на производстве и ветеранов.

По поручению президента Владимира Путина соцвыплаты проиндексированы не по прогнозной, а по фактической инфляции за 2021 год — на 8,4%.

Так, например, вырос размер материнского капитала. Теперь сумма выплаты на первого ребёнка составляет 524,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тыс. рублей. Если семья уже получила деньги за первенца, то при появлении второго ребёнка ей начислят 168,6 тыс. рублей.

Отметим, что выдача сертификата на маткапитал производится в беззаявительном порядке. Средства нельзя обналичить, но можно направить на несколько целей. В их числе — улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки), получение образования ребёнком, а также приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

«Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн семей с детьми», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также с 1 февраля в России проиндексировано единовременное пособие при рождении ребёнка. Размер выплаты увеличился почти до 20,5 тыс. рублей. Данный вид поддержки положен всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.

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Вырос и размер пособия по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет. Минимальная сумма выплаты теперь составляет порядка 7,7 тыс. рублей, а максимальная — 31,3 тыс. рублей.

Пособие может получать один из родителей, бабушка, дедушка или другой ухаживающий за ребёнком родственник. Право на выплату имеют как работающие, так и не имеющие официальной занятости граждане.

Индексация также коснулась пособия по беременности и родам. Так, с 1 февраля при рождении ребёнка сумма выплаты варьируется от 63,9 тыс. до 360,2 тыс. рублей, при осложнённых родах — от 71,2 тыс. до 401,3 тыс. рублей, а при рождении сразу двух и более детей — от 88,6 тыс. до 499,1 тыс. рублей.

Сумма пособия по беременности и родам зависит от финансового положения женщины. Выплату рассчитывают на основании среднего заработка, стипендии, денежного довольствия или минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если женщина до выхода в декрет официально работала, то сумма выплаты составит 100% от среднего заработка за два года.

Средства начисляют женщинам за весь период отпуска по беременности и родам. При появлении одного ребёнка это 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после). Для родов с осложнением и многоплодной беременности сроки составляют 156 и 194 дня соответственно.

В России также увеличился размер единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью — до 20,5 тыс. рублей. Право на выплату имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей) или приёмных родителей. При этом если ребёнок старше семи лет, имеет инвалидность или происходит усыновление братьев и сестёр, сумма выплаты составит около 156,4 тыс. рублей.

«В условиях пандемии поддержка необходима именно семьям с детьми. При появлении ребёнка у таких россиян кратно растут расходы, а доходы не всегда увеличиваются. Более того, финансовая помощь позволяет семьям улучшать жилищные условия, так как в большинстве случаев родители направляют деньги на первый взнос», — рассказал RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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Одновременно в стране увеличился максимальный размер единовременной выплаты и ежемесячного пособия при несчастном случае на производстве — до 117,7 тыс. и 90,5 тыс. рублей соответственно. Кроме того, проиндексированы пособия инвалидам III группы — до 2,5 тыс. рублей, II группы — до 3,2 тыс. рублей, I группы — до 4,4 тыс. рублей. Также повышены пособия участникам Великой Отечественной войны — до 4,7 тыс. рублей.

«Мы социальное государство, поэтому наша главная задача — защита доходов граждан, особенно тех, кто в этом сильнее всего нуждается. Необходимо помочь им сохранить привычный образ жизни в трудное время. С этой целью ранее были увеличены ключевые значения для расчёта пособий — минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум», — отметила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Выше инфляции

Напомним, что с 1 января 2022 года МРОТ и прожиточный минимум выросли на 8,6% — до 13,9 и 12,7 тыс. рублей соответственно. По оценкам властей, инициатива должна привести к увеличению зарплат и социальных пособий для 19 млн россиян.

Кроме того, 28 января Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий выше уровня инфляции — также на 8,6%. Как ранее заявляли в Совете Федерации, средний по стране размер страховой пенсии по старости неработающим гражданам составит почти 19 тыс. рублей, а фиксированная выплата — около 6,6 тыс. рублей.

Проиндексированную пенсию россияне получат в феврале. Одновременно гражданам пересчитают январские выплаты и предоставят денежную компенсацию.

«Повышение коснётся порядка 31 млн пенсионеров. При этом закон имеет обратную силу. То есть та сумма, которую получили пожилые граждане за первый месяц 2022 года, тоже подпадает под индексацию. Денежная компенсация поступит в феврале вместе с основной пенсией. Средства для этого будут направлены из федерального бюджета», — добавила Светлана Бессараб.



Отметим, что только на индексацию пенсий, МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году власти планируют дополнительно выделить более 200 млрд рублей. Впрочем, инициативы не окажут серьёзной нагрузки на бюджет страны. Таким мнением в беседе с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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«Достаточно высокие цены на энергоносители должны обеспечить дополнительные поступления в бюджет. На фоне повышения пособий потребительский спрос будет сохраняться на должном уровне. Экономика тоже получит импульс, так как будет расти производство. Инфляция, безусловно, подстегнула рост цен на ключевые товары и услуги, но важно, что правительство тщательно следит за ситуацией», — подчеркнул собеседник RT.

По данным Росстата и Минэкономразвития, с начала 2022 года инфляция в России дополнительно ускорилась и превысила 8,6%. Впрочем, как полагает Георгий Остапкович, за счёт повышения ключевой ставки ЦБ и дополнительных мер правительства по увеличению предложения товаров рост цен можно будет замедлить уже к лету.

«В октябре или ноябре инфляция может вернуться к комфортным 5%. Это станет возможным при улучшении ситуации с пандемией и в случае отсутствия серьёзных геополитических шоков. Если же начнут возникать временные сложности, то правительство может ввести меры по поддержке отдельных категорий граждан. Речь может идти о единовременных выплатах семьям с детьми или пенсионерам по примеру тех, которые были в 2021-м», — заключил Остапкович.