«В апреле — мае ляжет на плато»: как может измениться инфляция в России до конца 2022 года

По итогам января годовая инфляция в России ускорилась до 8,73%. Наблюдаемый рост потребительских цен специалисты связывают с общемировыми тенденциями, а также целым рядом внутренних причин. В частности, речь идёт о рекордном удорожании продовольствия на глобальном рынке, резком повышении спроса в России и колебаниях на валютном рынке в первый месяц 2022 года. Впрочем, специалисты не исключают, что уже весной инфляция может выйти на плато. Способствовать этому должны действия Центробанка и правительства, считают экономисты.

По оценке Министерства экономического развития и Росстата, за первый месяц 2022 года потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 8,73% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Достигнутый уровень годовой инфляции стал самым высоким с января 2016-го.

Продукты в России за последний год подорожали на 11,09%, а непродовольственные товары — на 8,73%. В то же время стоимость услуг увеличилась на 5,38%.

«Инфляционное давление продолжается, в первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию… пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано», — заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) назвали высокую инфляцию одним из ключевых вызовов для мировой экономики в 2022 году. Как пояснили специалисты, массовые перебои в поставках товаров на фоне пандемии сдерживают активность и способствуют повсеместному росту цен.

В частности, глобальный характер приобрела проблема удорожания продовольствия. За последний год мировые цены на продукты выросли почти на 20% и в январе достигли максимального уровня с апреля 2011 года. Об этом свидетельствуют последние оценки Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

АГН «Москва»

Помимо влияния внешних факторов, ускорение инфляции в России вызвано и целым рядом внутренних причин. Такую точку зрения в интервью RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института Современного развития Никита Масленников. По его словам, потребительский спрос в стране всё ещё остаётся выше предложения. Кроме того, определённый вклад в рост цен вносят сезонные особенности, добавил экономист.

«Инфляция в России пока продолжает расти по инерции. В конце 2021 года традиционно подросли расходы бюджета, а россиянам выплачивались премии и бонусы. Всё это сопровождалось потребительским ажиотажем в преддверии новогодних праздников, что и привело к заметному повышению цен, которое мы всё ещё наблюдаем», — объяснил Масленников.

По его словам, в определённой степени на инфляции отразилось и январское ослабление российской валюты. Так, за первый месяц 2022 года на фоне усиления геополитической напряжённости курсы доллара и евро на выросли примерно на 3% и в моменте поднимались выше 80 и 90 рублей соответственно. Впрочем, на сегодняшний день показатели уже опустились до 74—75 и 85—86 рублей.

Точка перелома

Опрошенные RT специалисты не исключают, что в ближайшие недели инфляция в России ещё может дополнительно вырасти. Впрочем, уже весной темпы роста цен могут начать замедляться, считают эксперты.

«Ускорение инфляции не может продолжаться вечно, всегда наступает точка перелома. Скорее всего, в феврале и даже в марте инфляция ещё подрастёт, но уже в апреле — мае ляжет на плато. Начиная с июня, когда на рынок выйдут отечественные производители плодоовощной продукции, темпы роста цен, вероятно, станут снижаться», — предположил в разговоре с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Как полагает экономист, по итогам 2022 года инфляция в России может опуститься до 5%. Отчасти способствовать этому будут действия Центробанка, подчеркнул эксперт.

Напомним, ещё в 2021 году для борьбы с ростом цен Банк России семь раз повышал ключевую ставку и поднял её до 8,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 11 февраля. При этом уже по итогам своей первой встречи в 2022 году топ-менеджмент регулятора может вновь повысить ставку, уверен Остапкович.

«Рост ключевой ставки — а сейчас ожидается её повышение до 9,5% годовых — всегда приводит к замедлению инфляции. Деньги становятся дороже, их труднее брать в кредит, поэтому падает спрос, и снижаются темпы роста цен. Можно по-разному относиться к решениям ЦБ, но экономическая история показывает, что ужесточение монетарной политики со временем приводит к нужным результатам», — объяснил Георгий Остапкович.

Вместе с повышением ставки ЦБ давление на инфляцию должны оказать действия правительства, считает экономист. Так, ранее власти одобрили целый перечень мер для поддержки внутреннего предложения.

«Ситуация будет зависеть и от взаимодействия правительства с сектором торговли. Как мы знаем, с ретейлерами уже были достигнуты договорённости об ограничении наценок на социально значимые продукты. Это должно позитивно отразиться на ценах», — добавил Остапкович.

Отметим, что в Министерстве финансов России рассчитывают на решение проблем с инфляцией в 2022 году. Об этом ранее заявлял глава ведомства Антон Силуанов.

«Мы прекрасно понимаем, какие задачи необходимо решать. У нас принят бюджет, мы имеем хорошую координацию с Центральным банком. Поэтому те проблемы (а в первую очередь проблемы инфляционного характера мы видим сейчас), считаем, в этом году мы сможем решать. И к концу года ожидаем положительных результатов», — подчеркнул Силуанов.