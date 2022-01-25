Плановое торможение: почему МВФ ухудшил прогноз по росту экономик России и мира в 2022 году

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз по росту мировой экономики. Эксперты организации считают, что в 2022 году объём глобального ВВП увеличится только на 4,4%, а не на 4,9%, как предполагалось ранее. По мнению специалистов, главными вызовами для большинства государств по-прежнему будут оставаться пандемия коронавируса, высокая инфляция, перебои в поставках товаров и рекордный уровень долга. Помимо этого озабоченность у экспертов фонда вызывает экономическое замедление в США и Китае. МВФ также немного понизил свою оценку роста ВВП России в текущем году — с 2,9% до 2,8%. Впрочем, стране может сыграть на руку резкое удорожание углеводородов, не исключают аналитики.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2022 году. Согласно оценке организации, объём глобального ВВП увеличится на 4,4% вместе ожидавшихся ранее 4,9%. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 25 января, докладе МВФ World Economic Outlook.

Темпы экономического роста в мире замедляются, поскольку страны по-прежнему сталкиваются с перебоями в поставках товаров, высокой инфляцией и рекордным уровнем долга, заявила первый заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат.

«Продолжающееся восстановление мировой экономики сталкивается с многочисленными трудностями на фоне начала третьего года пандемии. Быстрое распространение штамма «омикрон» вызвало возобновление ограничений на перемещения во многих странах и увеличило дефицит трудовых ресурсов. Нарушения поставок по-прежнему сдерживают активность и вносят свой вклад в повышение инфляции», — отметила замглавы МВФ.

По её словам, перспективы глобального роста остаются ограниченными в связи с осложнением ситуации в экономиках США и Китая. Так, прогноз по росту ВВП Соединённых Штатов в 2022 году был понижен с 5,2% до 4%, а КНР — с 5,6% до 4,8%.

Как пояснила Гита Гопинат, в США сохраняются проблемы с одобрением проекта по восстановлению инфраструктуры и социальной сферы страны Build Back Better. Кроме того, негативное влияние оказывает преждевременное сворачивание стимулирующих программ американским регулятором. В Китае при этом наблюдается спад в сфере недвижимости и более слабое, чем ожидалось, оживление потребительской активности.

Некоторые вызовы для мировой экономики в текущем году могут носить краткосрочный характер, не исключают специалисты МВФ. Так, например, в организации ожидают, что штамм «омикрон» будет оказывать давление на глобальную активность только в I квартале, после чего негативное влияние будет ослабевать. Вместе с тем, как подчёркивают авторы доклада, ситуация в мире всё ещё остаётся неопределённой, а пандемия по-прежнему представляет угрозу.

«Появление штаммов вируса, приводящих к более высокой смертности, может продлить кризис. Стратегия Китая с нулевой терпимостью к COVID может усугубить глобальные перебои в поставках, а если финансовая напряжённость в секторе недвижимости страны распространится на более широкие сегменты экономики, это приведёт к обширным последствиям. Превышения ожидаемых темпов инфляции в США могут вызвать активные меры по ужесточению денежно-кредитной политики со стороны ФРС и сильно ужесточить глобальные финансовые условия», — отметила Гита Гопинат.

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Напомним, ещё 2020 году на фоне пандемии COVID-19 Федеральная резервная система США объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Федрезерв опустил процентную ставку почти до нуля и начал печатать доллары, накачивая финансовую систему страны деньгами для оперативного восстановления экономики. Аналогичную политику стал проводить Европейский центральный банк, а также другие регуляторы развитых стран.

Действия монетарных властей стали одной из главных причин разгона инфляции в мире. На этом фоне для борьбы с повышением цен ФРС США уже объявила о начале сворачивания программы количественного смягчения. По мнению специалистов, аналогичные шаги в 2022 году начнут предпринимать и другие регуляторы. Впрочем, ужесточение монетарных условий создаёт новые риски для глобальной экономики, уверены эксперты.

«Центробанки различных стран, включая США, будут вынуждены повышать процентные ставки, чтобы загасить растущую инфляцию. Те государства, которые брали кредиты в долларах, будут иметь сложности с погашением задолженности. В итоге серьёзно возрастает риск дефолта для стран, которые не смогут обслуживать долги по возросшим процентам», — отметил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его словам, рост процентных ставок будет тормозить глобальную экономику. В то же время инфляция может по-прежнему оставаться высокой в связи с удорожанием энергоресурсов и продовольствия.

Примечательно, что в этих условиях МВФ улучшил прогноз по росту глобальной экономики в 2023 году — с 3,6% до 3,8%. По мнению Абрамова, такая переоценка может быть связана с ожидаемым улучшением эпидемической обстановки в мире.

«Эксперты фонда рассчитывают на то, что в 2022 году удастся добиться позитивных результатов в борьбе с коронавирусом, и наметятся признаки прохождения пандемии. Таким образом, уже в 2023-м мир окажется более свободным от всяких ограничений, и можно будет наблюдать дополнительные темпы роста. Однако пока что такой прогноз носит очень условный характер», — подчеркнул Абрамов.

На одной волне

Эксперты Международного валютного фонда пересмотрели свой прогноз и по экономике России на ближайшие два года. Оценка роста ВВП на 2022-й была понижена с 2,9% до 2,8%, а на 2023-й, напротив, повышена с 2% до 2,1%.

«В целом экономика России уже восстановились до уровня своего потенциального выпуска. Если говорить о том, что необходимо доработать для более высокого роста экономики, то тут есть три фактора. Нужно снизить инфляцию хотя бы до уровня 5%, добиться роста инвестиций, в том числе иностранных, а также обеспечить высокую производительность труда», — считает Никита Масленников.

По его мнению, в текущем году положительное влияние на экономику и бюджет страны могут оказать высокие цены на энергоресурсы. Так, согласно прогнозу МВФ, в 2022-м стоимость нефти в мире может увеличиться на 12%, а природного газа — на 58%.

Отчасти ситуация в экономике будет зависеть и от геополитических факторов, считает Масленников. Так, возможное введение нового пакета санкций может негативно отразиться на финансовом рынке страны. Впрочем, эффект от потенциальных ограничений будет временным, уверен специалист.

«Экономика во многом уже адаптировалась. В начале санкционных конфликтов мы недополучали где-то 4—4,5% ВВП в год, но сейчас санкции не носят такого критического характера. Да, текущая история с Украиной влияет на рынки и поведение инвесторов, но власти уже умеют с этим работать. ЦБ может оказать поддержку нацвалюте, а при усилении рисков экономику будут поддерживать высокие цены на нефть, нормальный уровень торгового баланса, профицитный бюджет, большой объём резервов и низкий госдолг», — заключил экономист.