Рабочий статус: число самозанятых в России достигло 4 млн

По данным Федеральной налоговой службы, число зарегистрированных самозанятых в России достигло 4 млн. С момента запуска эксперимента в январе 2019 года его участники вывели из серой зоны более 880 млрд рублей. Как отмечают эксперты, участие в программе позволяет гражданам легализовать доход от работы на себя и при этом получить налоговые льготы. В то же время у бизнеса при сотрудничестве с самозанятыми появляется возможность снизить часть затрат. По мнению специалистов, наблюдаемое обеление рынка труда не только положительно отражается на уровне безработицы, но и улучшает наполняемость бюджета страны.

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 4 млн человек. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

По данным ведомства, каждый день статус самозанятого в стране получают более 7 тыс. россиян. Всего же с момента запуска эксперимента в январе 2019 года его участники зарегистрировали доходы на 882 млрд рублей.

«Основные направления их деятельности — услуги такси, а также в области ремонта и маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Наиболее высокооплачиваемые профессии — в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик и другие», — отметили в ФНС.

Напомним, к самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. Ежегодный доход граждан с таким статусом не должен превышать 2,4 млн рублей.

«Статус активно оформляют те, кто раньше работал вне штата и сейчас легализует свой статус. Также к программе присоединяются люди, желающие найти подработку и монетизировать свои навыки. При этом понятно, почему новый режим так активно набирает популярность. Его легко зарегистрировать, при работе не надо вести отчётность, отсутствуют обязательные взносы, а налоговая нагрузка достаточно низкая», — объяснила RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

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Отметим, что самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%.

Получить статус самозанятого можно с помощью мобильного приложения, на сайте ФНС, через банк или портал госуслуг. При этом зарегистрированные участники программы автоматически получают налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

«Самозанятость можно совмещать с работой в найме или открытым ИП. Кроме того, спрос формирует и бизнес, для которого партнёрство с самозанятыми зачастую оказывается выгоднее стандартных договоров ГПХ», — добавила Анастасия Ускова.

С 1 января 2019 года россияне начали платить налог на профессиональный доход в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С января 2020-го специальный налоговый режим для самозанятых заработал ещё в 19 регионах, а с 1 июля возможность присоединиться к инициативе получили все субъекты страны.

Предполагается, что программа будет действовать до 2029 года. Как отмечают в ФНС, в течение всего этого периода ставки налога для самозанятых меняться не будут.

По последним данным ведомства, средний возраст самозанятых россиян составляет 35 лет. Среди всех зарегистрированных участников программы 42% женщин и 58% мужчин.

«Довольно часто статус самозанятых выбирают в сфере строительства и информационных технологий. Это позволяет законно работать в данных отраслях. В свою очередь, предлагаемые налоговые преимущества способствуют тому, что популярность такого режима растёт достаточно быстрыми темпами в стране», — отметил в беседе с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Примечательно, ещё в марте 2021-го в России было зарегистрировано только 2 млн самозанятых. На тот момент статус плательщика НПД ежедневно получали всего 5 тыс. человек.

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Наблюдаемый рост числа самозанятых в стране стал одной из причин резкого снижения безработицы. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По данным Росстата, в середине осени 2021-го уровень безработицы в России впервые почти за два года опустился до 4,3% и сейчас продолжает оставаться вблизи данной отметки.

«Мы видим тренд на постепенное обеление рынка труда в стране. Сейчас у нас около 8—12 млн человек или 18% от общей доли рабочей силы занято в неформальном секторе экономики. Получая статус самозанятого, они могут не только претендовать на налоговые льготы, но и, например, на кредиты. У занятых в теневом секторе нет возможности подтвердить свой доход, поэтому мало шансов получить ссуду», — отметил Остапкович.

Кроме того, по словам специалиста, увеличение числа плательщиков НПД положительно сказывается на экономике в целом. В первую очередь улучшается наполняемость бюджета страны.

«По сути, россияне сами находят для себя способ заработка и уже не нуждаются в госпомощи при трудоустройстве. При этом заработанное они тратят официально и на прозрачном рынке, поэтому деньги работают и возвращаются в экономику. Растёт и потребительский спрос, который играет в пользу увеличения ВВП. Одновременно улучшается ситуация с бедностью в стране, так как люди хоть и сами, но всё обеспечивают себя работой», — заключил Георгий Остапкович.