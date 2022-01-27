До 3,2 млн рублей: за счёт чего в России снизился средний размер ипотеки

В декабре 2021 года средний размер ипотеки в России снизился более чем на 13% — до 3,2 млн рублей. Специалисты объясняют это уменьшением стоимости жилья на многих объектах строительства в связи с предновогодними акциями девелоперов. Кроме того, как отмечают эксперты, влияние оказало повышение ключевой ставки Центробанка и рост банковских процентов по ипотеке. Действия ЦБ могут охладить спрос на российском рынке недвижимости в 2022 году, уверены аналитики. При этом высокие темпы строительства должны обеспечить большой объём предложения жилья, что может позитивно отразиться на ценах.

В декабре 2021 года средняя сумма ипотечного кредита в России снизилась сразу на 13,5% — с рекордных 3,7 млн до 3,2 млн рублей. Такие данные в четверг, 27 января, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По оценке организации, сильнее всего средний размер ипотеки уменьшился в Хабаровском крае (на 42,5%) и в Иркутской области (на 41,4%). Помимо этого, заметное снижение отмечено в Красноярском (на 28,8%), Приморском (на 27%) и Ставропольском краях (на 22,6%), а также в Ленинградской области (на 20,5%).

«В целом это объясняется повышением ключевой ставки Банка России и последовавшим за этим ростом рыночных ставок, увеличивающих стоимость кредитов. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и предновогодние акции застройщиков, снижающих стоимость жилья на многих объектах строительства», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, что в 2021 году Центробанк в рамках борьбы с инфляцией семь раз повышал свою ключевую ставку и поднял её с 4,25 до 8,5% годовых. Значение стало максимальным с октября 2017-го. Более того, уже в 2022-м рост ставки может продолжиться. Такую вероятность ранее не исключила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Скорее всего, мы пока ещё не добрали той жёсткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Но ситуация может меняться», — заявляла Набиуллина во время пресс-конференции в декабре.

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Традиционно банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют варианты предложений по своим финансовым продуктам. Так, в результате действий Центробанка за последний год средняя рыночная ставка по ипотеке на новостройки выросла с 7,9 до 9,84% годовых, а на готовое жильё — с 8,13 до 9,83% годовых. Об этом свидетельствуют материалы компании «ДОМ.РФ».

«Дорожающие кредиты — это холодный душ для российского рынка жилья. Повышение процентных ставок приводит к снижению потребительского спроса, а это, в свою очередь, может оказать давление на стоимость квадратного метра», — рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По её словам, в 2021 году цены на жильё в России выросли в среднем на 20—30%. Одной из причин такой динамики стал именно ажиотажный спрос на рынке недвижимости. В частности, на фоне высокой инфляции и сравнительно низких ставок по банковским депозитам россияне активнее вкладывали сбережения в недвижимость, отметила Радченко.

Впрочем, по данным ЦБ, на сегодняшний день проценты по вкладам в российских банках достигли максимального уровня с 2019 года и сейчас составляют в среднем около 7,7% годовых. При этом, согласно прогнозу рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», ипотечные ставки в стране продолжат расти в 2022 году и могут подниматься до 10% годовых. В этих условиях опрошенные RT специалисты ждут дальнейшего снижения спроса и замедления роста цен на жильё.

«Думаю, ситуация продолжит стабилизироваться, а среднестатистические темпы удорожания недвижимости уже будут меньше, чем в 2021-м. Кроме того, если раньше спрос на квадратные метры активно подогревала льготная ипотека, то сейчас она уже не так востребована, как год назад. Мера носила антикризисный характер и вызвала ажиотаж, так что все, кто хотел ей воспользоваться, уже это сделали», — отметил в беседе с RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Согласно прогнозу НКР, в 2022 году стоимость квадратного метра в новых домах может увеличиться минимум на 8—10%. Российские власти, в свою очередь, будут следить за доступностью цен на недвижимость для населения. Об этом ранее заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, важную роль в этом вопросе будет играет рост предложения недвижимости. Так, в 2021 году в России объём ввода жилья в России на 15% превысил запланированные уровни и достиг 90 млн кв. м. Значение стало самым высоким за весь постсоветский период. При этом власти намерены и дальше наращивать данный показатель.

«У нас сегодня есть цели, установленные указом президента. Мы хотим выйти на объём 120 млн кв. м в год строительства жилья, и его держать на этом объёме в ближайшие годы. То есть это в стране должно быть построено за ближайшие десять лет 1 млрд кв. м жилья. Это каждый пятый квадратный метр жилья в стране должен стать новым», — отмечал Хуснуллин.