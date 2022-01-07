Процентный ориентир: как в России могут измениться ставки по кредитам и вкладам в 2022 году

Восстановление экономики России в 2021 году сопровождалось ростом процентов по кредитам и банковским вкладам. Финансовые организации меняли условия своих предложений вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. Специалисты не исключают, что тенденция продолжится и в 2022-м. В частности, по оценке аналитиков, средние ипотечные ставки могут подняться до 9—10% годовых. Вместе с тем доступность жилищных займов будет оставаться высокой за счёт действия льготных программ, уверены специалисты. В то же время держать средства на депозитах станет выгоднее, поскольку средняя доходность банковских вкладов способна вырасти в среднем до 8,5% годовых в первой половине года, считают эксперты.

В 2021 году по мере восстановления экономики от последствий пандемии российские банки начали повышать процентные ставки. Речь идёт о процентах как по кредитам, так и по депозитам.

Согласно последним данным ЦБ, с января по октябрь 2021-го в России средняя ставка по потребительским займам на срок более одного года в рублях выросла с 10,05 до 10,76% годовых. В свою очередь, средний процент по ипотеке за 11 месяцев прошлого года поднялся с 7,36 до 7,59% годовых.

При этом максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших российских банках за весь 2021 год выросла с 4,49 до 7,4%. Значение стало самым высоким с мая 2019-го.

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Наблюдаемую динамику специалисты объясняют действиями Центробанка. В 2021 году регулятор в рамках борьбы с инфляцией начал ужесточать денежно-кредитную политику. Так, с марта по декабрь ЦБ семь раз повышал свою ключевую ставку и поднял её с 4,25 до 8,5% годовых. Предполагается, что таким образом Банк России сможет охладить потребительский спрос и сдержать дальнейший рост цен.

По предварительным оценкам Росстата, в 2021 году инфляция в России составила почти 8,4%. Значение стало максимальным за последние шесть лет и более чем в два раза превысило целевую отметку ЦБ (4%).

К концу 2022 года Банк России планирует добиться снижения инфляции до уровня 4—4,5%. На этом фоне регулятор может продолжить повышение ключевой ставки в ближайшее время, не исключила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Скорее всего, мы пока ещё не добрали той жёсткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели… Поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях», — заявляла Набиуллина на пресс-конференции в декабре.

РИА Новости

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Традиционно банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют варианты предложений по своим финансовым продуктам. Как отметила Эльвира Набиуллина, по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики банковские займы продолжат дорожать. Тем не менее проценты по кредитам в стране будут расти медленнее инфляции и ключевой ставки, подчеркнула глава регулятора.

«Ставки по кредиту во многом определяются не текущей инфляцией, а тем, какую инфляцию банки ожидают в будущем, в долгосрочном периоде. Поэтому если есть доверие к денежно-кредитной политике, что Центральный банк проводит политику, которая направлена на ограничение инфляции, то ставки по ипотеке не будут расти так же быстро», — отметила Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».

Без резких колебаний

В начале текущего года средние ставки по потребительским кредитам в России ещё могут вырасти до 11—12% годовых. Такую точку зрения в беседе с RT выразил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Впрочем, уже сейчас отмечается замедление активности, что снижает и спрос на кредитные ресурсы. Тенденция может усилиться, а банки для привлечения клиентов могут начать выпускать специальные предложения», — отметил Бахтин.

В то же время, как рассказал RT эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн, во втором полугодии банки ждут торможения инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ. На этом фоне уже к концу 2022-го проценты по займам могут вернуться в диапазон 10—11% годовых, считает специалист.

globallookpress.com

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Согласно прогнозу рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», ставки по ипотеке в 2022 году могут подниматься до 9—10% годовых. Вместе с тем, по мнению опрошенных RT специалистов, доступность жилищных кредитов в России продолжит оставаться высокой за счёт действующих льготных программ.

Так, на сегодняшний день у семей с одним и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года, есть возможность взять ипотеку под 6% годовых. В этом случае максимальная сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.

Помимо этого, все россияне до 1 июля 2022 года могут оформить заём на покупку жилья в новостройке стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых. В рамках инициатив сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита. При этом разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство.

«Субсидированные программы и дальше будут оставаться для россиян доступным способом решения жилищного вопроса. Я не исключаю, что льготную ипотеку под 7% годовых власти продлят до конца 2022 года, но, возможно, в несколько иной форме», — рассказал RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Доходное время

По мнению Александра Бахтина, в ближайшие несколько месяцев ставки по депозитам в России также будут расти. Эксперт не исключает, что средний процент по вкладам может достигать 8,5% годовых.

«При этом ряд банков могут давать предложения по вкладам со ставками до 9,5—10% годовых, но эти уровни едва ли будут устойчивыми. Если ключевая ставка ЦБ начнёт снижаться во второй половине 2022 года, поводов для продолжения роста депозитных ставок уже не будет», — подчеркнул аналитик.

Похожей точки зрения придерживается и Антон Гринштейн. По прогнозу эксперта, к концу текущего года депозитные ставки могут стабилизироваться на уровне 7,5—7,7% годовых.