100 тысяч рублей: Центробанк предложил установить лимит специального вклада для граждан с невысокими доходами

Максимальный размер спецвклада для граждан с невысокими доходами составит 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявили в Центробанке. Проценты по такому депозиту будут привязаны к инфляции или ключевой ставке ЦБ. Как отмечают эксперты, механизм позволит защитить накопления малоимущих россиян от роста цен и уберечь людей от вложений в сомнительные финансовые инструменты. Банк России также предлагает привязать к ключевой ставке проценты по остатку на карте МИР. Кроме того, регулятор выступает за введение постоянных кредитных каникул для граждан в трудном материальном положении.

В Банке России определили максимальный размер депозита для малоимущих граждан. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Мы рассматриваем вариант специального банковского вклада… предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей», — заявил Чистюхин во время парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку.

О планах Центробанка создать отдельный вид вклада для россиян с невысокими доходами стало известно ещё в конце ноября. Тогда зампред регулятора Ольга Полякова отмечала, что гражданин сможет открыть только один такой депозит.

«Для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством. Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство», — подчёркивала Полякова.

Как предположила в интервью RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, спецвклад будет доступен для граждан с доходом на уровне или ниже прожиточного минимума. Отметим, что в 2021 году соответствующая сумма составляет 11 653 рубля, а в 2022-м должна будет вырасти до 12 654 рублей.

«Логично, что у граждан с таким уровнем дохода нет лишних денег, и для них важно сохранить любые, даже небольшие сбережения. Поэтому специальный вклад будет востребован», — считает Светлана Бессараб.

По её словам, инициатива призвана защитить накопления россиян от инфляции. Согласно последним оценкам Росстата, за последний год потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 8,1%. Уровень ключевой ставки ЦБ при этом сейчас составляет 8,5% годовых, однако максимальный процент по вкладам в десяти крупнейших банках остаётся заметно ниже — вблизи 7,38% годовых.

«Вклад с повышенными процентами, привязанными к инфляции или ставке ЦБ, позволит гражданам вложить свои, пусть и небольшие, сбережения в надёжный инвестиционный инструмент и при этом заработать. Не секрет, что сейчас много способов для инвестиций с высокой доходностью, но большинство из них требуют специфических знаний. Таким образом, отчасти спецвклад защитит россиян от вложений в сомнительные инвестиционные инструменты и финансовые пирамиды», — подчеркнула Бессараб.

РИА Новости

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По словам Владимира Чистюхина, ЦБ также предлагает начислять малообеспеченным гражданам проценты на остаток по карте МИР чуть ниже ключевой ставки. Снятие наличных, переводы и платежи до 15 тыс. рублей в рамках данного продукта планируется сделать бесплатными. Одновременно регулятор хочет добавить защиту суммы остатка от списания без подтверждения.

Кроме того, Банк России выступает за введение постоянных кредитных каникул для граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Как сообщил Чистюхин, Центробанк собирается инициировать соответствующие изменения законодательства.

Напомним, предоставление кредитных каникул было одной из ключевых мер государственной поддержки россиян на фоне пандемии в 2020 году. После окончания программы более 70% заёмщиков смогли вернуться в график платежей. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«Введение кредитных каникул на постоянной основе выглядит разумно. В то же время данная мера должна быть хорошо проработана. В частности, надо чётко прописать в законе условия, при которых заёмщик может воспользоваться данным правом. Кроме того, банки, вероятно, должны будут получить какие-то регуляторные послабления», — считает Додонов.

По мнению Светланы Бессараб, предложенные Центробанком инициативы укладываются в социальную задачу властей по поддержке малоимущих граждан. В первую очередь речь идёт о финансовой защите семей с детьми, подчеркнула депутат.

«В России уже действуют нормы, которые защищают заёмщиков, — это ограничения по количеству кредитов и запрет на залог единственного жилья по кредитным обязательствам микрофинансовых организаций (МФО). С учётом всего этого можно с уверенностью сказать, что Центробанк полноценно встал на защиту как вкладчиков, так и заёмщиков», — заключила Бессараб.