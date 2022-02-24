«Подарок производителям СПГ»: как президент США Байден ввёл санкции против компании-оператора «Северного потока — 2»

Глава Белого дома Джо Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) Nord Stream 2 AG и представителей её руководства. Ранее власти Германии заявили о подготовке нового доклада по «Северному потоку — 2», который они направят регулятору, приостановившему сертификацию газопровода. Как уточнил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, предыдущий документ был отозван из-за ситуации в Донбассе. Министр подчеркнул, что решение не является вариантом рестрикций и не означает, что газопровод никогда не будет запущен. В Кремле выразили сожаление в связи с действиями Берлина, напомнив, что «Северный поток — 2» — взаимовыгодный проект, который призван стать элементом стабильности на газовом рынке Европы. Эксперты считают, что ФРГ балансирует между соблюдением своих и американских интересов и что закрытие СП-2 больно ударит по европейским потребителям.

США ввели санкции против Nord Stream 2 AG, компании-оператора газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее распоряжение отдал президент страны Джо Байден. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — говорится в заявлении.

Ранее, 22 февраля, о приостановке сертификации «Северного потока — 2» из-за ситуации в Донбассе заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он распорядился отозвать доклад Минэкономики о безопасности газопровода, который был представлен Федеральному сетевому агентству (BNA), ведущему сертификацию СП-2.

Как сообщил на следующий день в эфире радиостанции Deutschlandfunk вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, по «Северному потоку — 2» будет подготовлен новый доклад. По его словам, процесс может занять несколько месяцев.

«Мы должны вновь проанализировать вопрос, сделает ли «Северный поток — 2», то есть объединение пропускной способности всей газопроводной сети Балтийского моря, надёжность энергоснабжения Германии и Европы более неустойчивой и уязвимой с геостратегической точки зрения», — сказал Хабек.

В BNA пояснили, что без обновлённого отчёта о безопасности энергопоставок ведомство «не cможет принять положительное решение о сертификации».

Хабек уточнил, что нынешний шаг не является вариантом санкций, а был юридическим действием на основе политического решения. Он также отметил, что пересмотр доклада не означает, что «Северный поток — 2» никогда не будет запущен.

«Невозможность реализации проекта «Северный поток – 2» — это не санкции в традиционном смысле, а политическое решение. Я прямо заявляю, что в зависимости от развития конфликта между Россией и Украиной проект ещё может быть осуществлён», — пояснил министр.

В свою очередь, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в интервью Hessischer Rundfunk Info заявил, что в вопросе о «Северном потоке — 2» правительство Германии действовало очень мудро: не ждало, пока американцы введут так называемые вторичные санкции, что было бы более тяжёлым шагом для Берлина. Хармс также отметил, что это не окончательная остановка проекта, а только задержка процесса сертификации.

Напомним, что заключение Минэкономики страны — часть процедуры сертификации в соответствии с федеральным законом об энергетической промышленности Германии. Подобный анализ проводится, если сертификацию проходит оператор газотранспортной сети из страны, не входящей в Евросоюз. Предыдущий доклад о «Северном потоке — 2» был подготовлен ведомством ещё 26 октября 2021 года. Согласно ему, сертификация «Северного потока — 2» не поставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и ЕС.

Немецкий регулятор, получив этот документ, должен был оценить независимость оператора трубопровода от поставщика, что прописано в нормах Газовой директивы ЕС. Планировалось, что вердикт будет опубликован до 8 января 2022 года, так как на исполнение процедуры даётся четыре месяца, а стартовала она 8 сентября. Затем документ должны были передать на рассмотрение Европейской комиссии.

Однако 16 ноября прошлого года Федеральное сетевое агентство приостановило сертификацию, обязав оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG создать дочернюю компанию, чтобы соответствовать требованиям национального закона об энергетике. Отмечалось, что сертификация будет возобновлена только после того, как оператор передаст немецкой «дочке» основные активы и человеческие ресурсы.

Федеральное сетевое агентство Германии

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Реакция Запада

Между тем решение ФРГ остановить сертификацию «Северного потока — 2» уже поприветствовали в Великобритании и Австрии. При этом последняя — крупнейший инвестор в газопровод наряду с Германией.

«Тот факт, что газопровод «Северный поток — 2» заморожен, является очень чётким сигналом для Москвы», — заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF-2.

Одобрительно о действиях Берлина высказались и в США. В частности, замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх на совместном брифинге с пресс-секретарём Белого дома Джен Псаки 22 февраля заявил, что это решение «ослабит удушающий геостратегический контроль, который Россия получила над Европой благодаря поставкам газа».

«Оно (решение. — RT) является важным поворотным моментом в обеспечении энергетической независимости мира от России», — выразил мнение Сингх.

Вместе с тем Джен Псаки не смогла ответить на вопрос одного из журналистов о наличии гарантий со стороны Германии об окончательности её решения остановить сертификацию газопровода.

«В своих ответах я могу отталкиваться только от решительных заявлений и комментариев, которые сделал канцлер, а также от заявлений президента касательно того, что проект дальше не продвинется», — сказала Псаки.

В Киеве решение Германии также поприветствовали. Как заявил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, газопровод должен быть запрещён окончательно. При этом ещё 16 февраля во время телемарафона по случаю так называемого Дня единения он заявил, что именно Украина «успешно блокирует» «Северный поток — 2», который назвал «гибридным газовым оружием».

Спекуляции не нужны

В Кремле по поводу остановки Германией сертификации СП-2 выразили сожаление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что газопровод представляет собой исключительно коммерческий проект.

«Это сугубо экономический, коммерческий проект, который просто, помимо взаимной выгоды, ещё призван стать стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе, и в нём заинтересованы как поставщики, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия и остальные европейские страны», — подчеркнул он.

В связи с этим, добавил Песков, Россия рассчитывает, что торможение процесса сертификации является временным.

Кремль

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В том же ключе в Facebook высказался и посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, отметив, что «Северный поток — 2» нужен прежде всего для энергобезопасности Европы.

«Мы с сожалением восприняли заявление о том, что Германия собирается приостановить сертификацию «Северного потока —2» (Nord Stream 2), ведь до этого правительство ФРГ всегда заявляло, что газопровод является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями. Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется», — заявил Нечаев.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран —экспортёров газа (ФСЭГ) подчеркнул, что отказ от «Северного потока — 2» может ударить по европейским компаниям — партнёрам «Газпрома» по проекту.

«В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться», — пояснил Шульгинов.

Он также выразил мнение, что к следующей зиме нужно готовиться уже сейчас, так как газовые хранилища пусты.

«Запасы на некоторых из них (в хранилищах. — RT) использованы на 97%, потому что пытаются потребить газ, который закачивали ещё по низкой цене», — рассказал министр.

А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что цены на газ в Европе теперь взлетят до €2 тыс. за тысячу кубометров.

«Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2000 за тысячу кубов газа», — написал он в Twitter.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) February 22, 2022

Европейский занавес

Опрошенные RT эксперты считают, что Германия сегодня всеми способами пытается балансировать на грани соблюдения своих и американских интересов. Отсюда и такая трактовка остановки сертификации «Северного потока — 2»: в ФРГ уверены, что это мера временная, а остальные западные страны считают, что Берлин проект заморозил.

«Сейчас некоторые силы в самой Германии пытаются привязать СП-2 к вопросу Украины, безопасности в Европе, хотя немецкий бизнес и большая часть политического истеблишмента повторяют, что газопровод — проект чисто экономический. Все прекрасно понимают, что за этими лоббистами, которые пытаются выступить против проекта, скрывается американский истеблишмент, стремящийся перераспределить газовый рынок в Европе в пользу американцев», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

В связи с этим, отметил он, вся ситуация с Украиной, которая тянется с 2014 года, является звеном одной цепи по выдавливанию России из Европы.

«США заинтересованы если не в железном занавесе, то хотя бы в непреодолимых преградах между Россией и Европой. Потому что для американцев — страшный сон, если Германия и Россия или Россия и Европа в широком смысле будут совместно проводить независимую от каких-то евроатлантических округов политику», — выразил мнение аналитик.

Он также подчеркнул, что полный отказ от «Северного потока — 2» спровоцирует значительный скачок цен.

«Конечно, впоследствии ситуация немного уляжется, но это будет подарок американским производителям СПГ, поскольку тогда себестоимость будет вполне в рамках маржинальности, и тем самым наши американские конкуренты не упустят возможности воспользоваться такой благоприятной для них ситуацией», — добавил Камкин.

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В свою очередь, заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что проблема для Европы заключается не столько в вероятности взлёта цен, сколько в отсутствии перспектив их снижения.

«Проблема в том, что высокие цены на газ в Европе держатся уже больше полугода. Это очень дорого, тем более для тёплой зимы. И конца-краю этому теперь не видно», — заметил в комментарии RT Гривач.

Он также добавил, что закрытие «Северного потока — 2» станет ударом по тем европейским компаниям, которые инвестировали в газопровод.

Это мнение разделяет и Александр Камкин, подчеркнув, что отказ от проекта означает миллиардные потери инвесторов. Однако, отметил он, интересы бизнеса и рядовых граждан игнорируются европейскими странами в угоду политическим решениям.

«Нынешний политический класс в Европе — и в Германии, и в Австрии, и в любой другой европейской стране — существует в особом мире политики ценностей, где здравый экономический смысл приносится в жертву фетишам этой политики. Провозглашая незыблемость прав человека, свободу СМИ и самоопределение народов, Запад сам игнорирует эти ценности, когда ему выгодно. И с остановкой СП-2 та же ситуация, когда ради показной солидарности с Украиной пренебрегают интересами своих граждан», — заключил эксперт.