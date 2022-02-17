Премьер Украины Шмыгаль сообщил об успешной блокировке «Северного потока — 2»

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе телемарафона, посвящённого национальному Дню единения заявил, что на Украине успешно блокируют запуск российского газопровода «Северный поток — 2».

«Мы (Украина. – RT) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде «Северного потока — 2», — заявил он

Премьер также добавил, что в стране «будут продолжать это делать».

Шмыгаль подчеркнул, что газопровод якобы угрожает Украине и Европе.

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил возможность остановки газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

По мнению вице-премьера России Александра Новака, запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.