Новак: запуск «Северного потока — 2» может стабилизировать газовый рынок Европы
- РИА Новости
«Уже сегодня способствовать стабилизации газового рынка Европы может скорейший запуск «Северного потока — 2», — написал он в своей колонке для «Энергетической политики».
По мнению Новака, использование 55 млрд куб. м газа из российского газопровода для производства электроэнергии вместо угля позволит ЕС снизить общий уровень выбросов CO₂ на 14%.
Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что одной из причин роста цен на газ в Европе, в частности в Австрии, является ситуация вокруг Украины.
В Газпроме сообщали, что в европейских ПХГ осталось менее четверти закачанного летом газа.