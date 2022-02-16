Новак: запуск «Северного потока — 2» может стабилизировать газовый рынок Европы

Запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Уже сегодня способствовать стабилизации газового рынка Европы может скорейший запуск «Северного потока — 2», — написал он в своей колонке для «Энергетической политики».

По мнению Новака, использование 55 млрд куб. м газа из российского газопровода для производства электроэнергии вместо угля позволит ЕС снизить общий уровень выбросов CO₂ на 14%.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что одной из причин роста цен на газ в Европе, в частности в Австрии, является ситуация вокруг Украины.

В Газпроме сообщали, что в европейских ПХГ осталось менее четверти закачанного летом газа.