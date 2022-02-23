В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» не остановлен окончательно

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».

«Я считаю, что и здесь (в вопросе о «Северном потоке — 2». — RT) правительство ФРГ действовало очень мудро... не ждало долго, пока американцы не введут так называемые вторичные санкции, это было бы ещё более тяжёлым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации», — цитирует РИА Новости интервью Хармса Hessischer Rundfunk Info.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская администрация работает с Германией над тем, чтобы после признания Россией независимости ДНР и ЛНР газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.

Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что проект «Северный поток — 2» может быть остановлен — Берлин находится в координации с европейскими и американскими партнёрами по этому вопросу.