В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» не остановлен окончательно

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Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».
В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» не остановлен окончательно
  • © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB
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«Я считаю, что и здесь (в вопросе о «Северном потоке — 2». — RT) правительство ФРГ действовало очень мудро... не ждало долго, пока американцы не введут так называемые вторичные санкции, это было бы ещё более тяжёлым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации», — цитирует РИА Новости интервью Хармса Hessischer Rundfunk Info.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская администрация работает с Германией над тем, чтобы после признания Россией независимости ДНР и ЛНР газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.

Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что проект «Северный поток — 2» может быть остановлен — Берлин находится в координации с европейскими и американскими партнёрами по этому вопросу.

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