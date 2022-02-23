Глава Минэкономики ФРГ Хабек допустил полную остановку проекта «Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» может быть остановлен — Берлин находится в координации с европейскими и американскими партнёрами по этому вопросу, заявил в эфире телеканала ARD глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

«Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это всё ещё возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнёрами», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

Президент США Джо Байден сообщил, что американская администрация работает с Германией над тем, чтобы после признания Россией независимости ДНР и ЛНР газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.