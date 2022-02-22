США приветствовали приостановку Германией сертификации «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты приветствуют решение Германии о приостановке сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы сделать так, чтобы «Северный поток — 2» не сдвинулся с мёртвой точки», — говорится в сообщении в Twitter.

Псаки добавила, что Вашингтон тесно консультировался с Берлином по данному вопросу и приветствует решение немецких властей.

Она также анонсировала принятие США собственных мер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также приветствовал решение Германии по «Северному потоку — 2».

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».