США приветствовали приостановку Германией сертификации «Северного потока — 2»

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Соединённые Штаты приветствуют решение Германии о приостановке сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США приветствовали приостановку Германией сертификации «Северного потока — 2»
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«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы сделать так, чтобы «Северный поток — 2» не сдвинулся с мёртвой точки», — говорится в сообщении в Twitter.

Псаки добавила, что Вашингтон тесно консультировался с Берлином по данному вопросу и приветствует решение немецких властей.

Она также анонсировала принятие США собственных мер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также приветствовал решение Германии по «Северному потоку — 2».

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

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