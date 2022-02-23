Байден ввёл санкции против оператора «Северного потока — 2»
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Соответствующая информация приводится на сайте Белого дома.
«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — говорится в заявлении.
Ранее появилась информация о том, что администрация Соединённых Штатов готовится объявить о санкциях против компании-оператора газопровода «Северный поток — 2».
Джо Байден также сообщил, что американская администрация работает с Германией над тем, чтобы после признания Россией независимости ДНР и ЛНР газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.
Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что проект «Северный поток — 2» может быть остановлен — Берлин находится в координации с европейскими и американскими партнёрами по этому вопросу.
22 февраля сообщалось, что Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».