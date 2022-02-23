CNN: США готовят санкции против оператора «Северного потока — 2»

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Администрация Соединённых Штатов готовится объявить о санкциях против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2».
CNN: США готовят санкции против оператора «Северного потока — 2»
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Об этом информирует CNN.

«Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о том, что разрешит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода «Северный поток — 2», Nord Stream 2 AG и её генерального директора», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о санкциях, введение которых администрация США ранее заблокировала.

Президент США Джо Байден сообщил, что американская администрация работает с Германией над тем, чтобы после признания Россией независимости ДНР и ЛНР газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.

Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что проект «Северный поток — 2» может быть остановлен — Берлин находится в координации с европейскими и американскими партнёрами по этому вопросу.

22 февраля сообщалось, что Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

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