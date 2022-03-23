В США заявили, что обсудят с партнёрами возможность исключения России из G20
«Что касается вопроса про G20, я просто скажу, что, по нашему мнению, Россия больше не может вести дела как обычно в международных институтах и международном сообществе», — приводит слова Салливана ТАСС.
Он отметил, что для конкретных заявлений США необходимо провести консультации с союзниками в этих институтах.
Салливан также заявил, что США и ЕС планируют ужесточить санкции против России по итогам визита американского лидера Джо Байдена в Брюссель.
Ранее глава МИД Польши Рау заявил о готовности страны заменить Россию в G20.