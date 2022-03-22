В Белом доме заявили о планах ужесточить санкции по итогам визита Байдена в Европу

США и ЕС планируют ужесточить санкции против России по итогам визита американского лидера Джо Байдена в Брюссель.

Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он [Байден] присоединится к нашим партнёрам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения существующих санкций», — цитирует его ТАСС.

По его словам, будут приняты меры против обхода санкций и для обеспечения их исполнения.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страны ЕС ведут обсуждение новых санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.