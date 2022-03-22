В Белом доме заявили о планах ужесточить санкции по итогам визита Байдена в Европу
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Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Он [Байден] присоединится к нашим партнёрам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения существующих санкций», — цитирует его ТАСС.
По его словам, будут приняты меры против обхода санкций и для обеспечения их исполнения.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страны ЕС ведут обсуждение новых санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.