Глава МИД Польши Рау заявил о готовности страны заменить Россию в G20

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Польша может заменить Россию в G20, заявил глава МИД республики Збигнев Рау.
Глава МИД Польши Рау заявил о готовности страны заменить Россию в G20
  • AP
  • © Czarek Sokolowski

«Этот вопрос появляется в дискуссии не только польской, но и международной. Но ещё слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу», — цитирует его РИА Новости.

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