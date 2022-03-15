Глава МИД Польши Рау заявил о готовности страны заменить Россию в G20

Польша может заменить Россию в G20, заявил глава МИД республики Збигнев Рау.

«Этот вопрос появляется в дискуссии не только польской, но и международной. Но ещё слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров признал необходимость страховаться от недоговороспособности стран Запада.