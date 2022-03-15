ЕС ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении России

Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Евросовета.

Ограничения введены в том числе в отношении Романа Абрамовича, Константина Эрнста и Германа Хана.

Также в санкционный список ЕС включены глава Рособоронэкспорта Александр Михеев и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Всего санкции введены против 15 физических и девяти юридических лиц.

Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе согласовал четвёртый пакет санкций в отношении России.