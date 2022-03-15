ЕС ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении России
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Об этом говорится в сообщении на сайте Евросовета.
Ограничения введены в том числе в отношении Романа Абрамовича, Константина Эрнста и Германа Хана.
Также в санкционный список ЕС включены глава Рособоронэкспорта Александр Михеев и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Всего санкции введены против 15 физических и девяти юридических лиц.
Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе согласовал четвёртый пакет санкций в отношении России.