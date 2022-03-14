Постпреды стран ЕС согласовали четвёртый пакет санкций против России

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе согласовал четвёртый пакет санкций в отношении России.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление постпредства Франции при ЕС в Twitter.

По данным постпредства, санкции были согласованы в координации с международными партнёрами.

Отмечается, что меры направлены против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к спецоперации России на Украине, а также против ряда секторов российской экономики.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что антироссийские санкции не могут иметь немедленного эффекта.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что «новые санкции против России готовы».