Глава Евросовета Мишель заявил о запасе санкций против России

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «новые санкции против России готовы».

Об этом он сказал в интервью газете La Repubblica.

«Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции», — подчеркнул Мишель.

14 марта ожидаются доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что санкции против России не могут иметь немедленного эффекта.

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