Председательство Франции: послы ЕС должны утвердить новые санкции против России 14 марта
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Об этом сообщили во французском председательстве в Совете стран ЕС.
«Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на COREPER», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что санкции против России не могут иметь немедленного эффекта.
До этого Боррель заявил, что Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России.
Президент США Джо Байден отмечал, что Запад намерен продолжать вводить санкции в отношении России.