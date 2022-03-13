Председательство Франции: послы ЕС должны утвердить новые санкции против России 14 марта

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Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС ожидаются в понедельник, 14 марта.
Председательство Франции: послы ЕС должны утвердить новые санкции против России 14 марта
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  • © SilvanBachmann

Об этом сообщили во французском председательстве в Совете стран ЕС.

«Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на COREPER», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что санкции против России не могут иметь немедленного эффекта.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России.

Президент США Джо Байден отмечал, что Запад намерен продолжать вводить санкции в отношении России.

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