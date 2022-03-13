Боррель заявил о невозможности немедленного эффекта санкций против России

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленного эффекта.
Боррель заявил о невозможности немедленного эффекта санкций против России
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  • © Anadolu Agency

«Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в эфире турецкого телеканала NTV.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России.

Президент США Джо Байден отмечал, что Запад намерен продолжать вводить санкции в отношении России.

Замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал, что США ведут против российской стороны откровенную экономическую войну.

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