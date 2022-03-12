Рябков заявил об идущей экономической войне США против России

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что США ведут против российской стороны откровенную экономическую войну.

«Сейчас с Запада маски сброшены. Сейчас идёт откровенное объявление экономической войны России, бесстыдное спекулирование на определённых возможностях, которые есть у американской финансово-банковской системы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции в отношении России.

11 марта Байден подписал указ, запрещающий США поставки в Россию долларовых банкнот.