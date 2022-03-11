Американский лидер Джо Байден подписал указ, запрещающий США поставки в Россию долларовых банкнот.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что запрещён «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединённых Штатов или гражданами Соединённых Штатов, где бы они ни находились, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

Ранее ЕС запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро.