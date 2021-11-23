Лавров признал необходимость страховаться от недоговороспособности стран Запада

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Всё больше государств мира начинают понимать, что нужно создавать «страховочную сетку» от капризов, ненадёжности и недоговороспособности стран Запада, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров признал необходимость страховаться от недоговороспособности стран Запада
  • AP

В ходе выступления на Международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей российский министр констатировал, что Запад понял, что стал проигрывать, опираясь на созданную им же систему глобализации, которая основана на торговых и финансовых институтах.

«Запад стал проигрывать, в частности, Китайской Народной Республике, которая играла по правилам, изобретённым западными коллегами, и стала вырываться вперёд», — сказал Лавров.

С этих пор Запад пытается решать появляющиеся проблемы «искусственно», добавил министр.

«И уже он не говорит о международном праве, он говорит о правилах, на которые должен опираться миропорядок. Одним из таких правил, налицо, они об этом не говорят, но это очевидно, стало требование реформы ВТО, работу которой тем временем американцы, по сути, заблокировали», — рассказал глава МИД России.

Лавров также отметил, что Россия в свете этого наращивает сотрудничество со своими партнёрами и использует в том числе работу в ООН, ВТО и G20.

«Всё больше и больше стран начинают понимать необходимость иметь страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадёжности, недоговороспособности наших западных коллег», — добавил он.

В мае глава МИД России призвал все государства мира отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран и следовать принципам Устава ООН.

Он отмечал, что насаждение «порядка, основанного на правилах» вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики.

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