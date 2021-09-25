Лавров рассказал о последствиях насаждения Западом миру своих правил

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН рассказал, к чему может привести насаждение Западом своих правил в мире.

«Насаждение «порядка, основанного на правилах» вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами», — заявил он.

Как отметил глава МИД России, события в мире, которые произошли в последнее время, показали, что «волюнтаристские правила» могут применяться и внутри стран Запада в наказание за излишнюю самостоятельность.

«По крайней мере, многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о «стратегической автономии» Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана», — добавил министр.

Ранее Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН предложил хештег в поддержку Устава международной организации.